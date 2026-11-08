10月26日は「柿の日」でした。そのまま食べても、干し柿にしても美味しい柿ですが、「焼く」という食べ方は試したことがありますか? 実は今、SNSでは意外なアレンジレシピ「焼き柿」に注目が集まっているんです。

レシピを投稿したのは、農林水産省公式(@MAFF_JAPAN)。まずは、とろとろの仕上がりからご覧ください。

こちらが話題の「焼き柿」です。じんわり熱が加えられ、果肉が透き通っていますね。画像で見ただけでも、甘くてとろとろなのが分かります。作り方はとっても簡単。まずは、下準備から。

柿の上部を切り落とし、切り込みを入れるだけで下準備は完了。あとはトースターで15分程加熱します。

仕上げに、バターやシナモンをのせれば完成です! アップルパイを作るときに林檎にシナモンをかけますが、柿にもシナモンが合うんですね。さらにマーマレードをトッピングしても美味しいのだとか。想像しただけでヨダレが……笑。

実際に作ってみたという人からは、「これまじでおいしい」「なんだかホッとする果物スイーツでした」といった感想が寄せられていました。肌寒くなる時期にピッタリの焼き柿、みなさんもぜひお試しください!