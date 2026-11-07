元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【日本ハムコーチ人事】新庄日本ハム6年目へリーグ優勝&日本一に向け新体制に!! ロッテから西岡剛を野手総合コーチとして招聘!! 稲葉二軍監督が一軍コーチに配置転換!! 来季どういうチームになるのか!?」に出演。新庄剛志監督率いる日本ハムの一軍打撃コーチに稲葉篤紀氏が就任することについて、自身の考えを語った。

新庄剛志監督

高木豊氏が稲葉篤紀氏の一軍打撃コーチ就任について語る

二軍監督から一軍打撃コーチに配置転換となる稲葉氏について、高木氏は「新庄監督と一緒にやってる時に、ライトとセンターでやってた」と、現役時代の新庄監督との関係に触れつつ、「やっぱり稲葉って、勝負強かったよね」と回顧。

その上で、「今年、ソフトバンクと日本ハムの差って、ここで打つか打たないかって言った時に、やっぱりソフトバンクはよく打ったよ」「選手が口々に言うのが、『ソフトバンクはああいうところで打って、我々は打てないんですよね』って。ホームランは出てるけど、勝負、本当ここで1本欲しいっていう。その1本を稲葉に託してると」と、稲葉氏の一軍打撃コーチ就任に込められた期待を推察した。

また、「どういうふうな考え方をしたほうがいいかとか、どういうふうなデータを授けたほうがいいのかとか、稲葉だったら説得力を持てるんじゃないの?」と述べ、「打率、ホームラン、そういうことじゃなくて、1本ここで欲しい時の考え方だよね」と説明。「だから、そういうところをどうやって鍛えたらいいのかとか、どういうふうに考えたらいいのかとか、そういうところを絞って教えていくのかなって、稲葉はね」と、指導内容を予想した。

さらに、打撃については「技術的に教えるとか教えないっていうのはさ、いたちごっこなんだよ、もう」と投手への対応方法も変化していくと話し、「だけどやっぱり考え方っていうのは、目から鱗が落ちる時があるんだよね。そういうところを経験として教えていくといいなと思うけどね」と期待を寄せていた。