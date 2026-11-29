元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「巨人が織田翔希投手と面談へ! 注目の大型投手を巡る動き 【11月25日収録】」に出演。織田翔希をドラフト指名した巨人の対応について、自身の見解を述べた。

大谷翔平を獲得した日本ハムの対応を振り返る

巨人が織田の指名挨拶に訪れた際、織田との面会が実現しなかったことについて、自身も球団の編成業務に携わった経験がある大久保氏は、メジャー挑戦を希望していた大谷翔平を獲得した当時の日本ハムを例に挙げた。

大久保氏は「(日本ハムは)育成システムを山ほど書類を持って、学校に行ってるわけ」と振り返り、事前に段取りを組むことの重要性を説きつつ、巨人も最初の指名挨拶の段階で、織田がどのような教育を受けることになるのか、球団側の考えを横浜高校の関係者や織田投手の家族に説明する時間を設けられるよう、段取りを組んでおけば良かったのではないかと指摘。「もしだよ? 織田投手が今後入っても、『あの時の流れでいろんな説明を受けて、本人も納得したんだろうな』っていう流れがあったはずなのよ」と自身の考えを述べた。

また、日本ハムが大谷をドラフト指名した当時の反応についても、「ほぼ全員じゃない? 『うそでしょ』って」「『何やってんの? 日本ハム』ってみんな思ったの。『行くわけねえだろ』って。でも実際、行ったじゃない?」と回顧。大谷の獲得に尽力した当時の栗山英樹監督にも言及しながら、巨人の対応について「もうちょっと用意できたんじゃないのっていう。その前例があるんだから」と語った。

一方で、「でもこれ、結果論で今話すしかないんだけど」とも付け加えた大久保氏。織田と巨人が面談するという報道を受け、「一手遅いけど、これはもう大進歩で」「ホッとしたの」と話していた。