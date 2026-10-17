元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【巨人次期監督】高橋由伸が最有力!? 松井秀喜・川相・桑田の可能性は? 橋上監督代行の退任報道で注目される新監督人事を高木豊が徹底解説!【プロ野球】」に出演。巨人の次期監督候補について、高橋由伸氏が「有力」としながら自身の考えを語った。

高橋由伸氏

高橋由伸氏が巨人の監督になるなら…高木豊氏が思うこと

巨人の次期監督候補について話題が及ぶと、高木氏は「やっぱり有力は高橋由伸じゃないかなっていうような気はするけどもな」と、高橋氏の名前を挙げた。

その理由として、「現役で、ある程度経験者でみたいになってくると、やっぱり由伸が有力かなっていうふうには思うよね」と説明。一方で、現在の巨人のチーム状況にも触れ、「今のジャイアンツのユニフォームを着るって言ったら、やっぱり一肌脱ぐっていう感覚じゃないとさ」と、監督を引き受けることの難しさを指摘した。

また、高橋氏が以前、巨人の監督を務めた際について、高木氏は「あの時にね、由伸は本当にこう一肌脱いでかわいそうだったからな」と回顧。「だからいい状態でチームを預けたいっていうのは、ジャイアンツの中でもあるとは思うよね」と、球団側の思いを推察した。

さらに、高橋氏について「クリーンなイメージのある由伸だからな」と語り、「そのまま勝って、スターの監督になってほしいっていうようなね。そういうことはあるんだろうな」と、自身の見解を述べた。

その後、ほかの候補者についても検討した高木氏だったが、改めて高橋氏の名前を挙げ、「やっぱり(由伸が)一肌脱がなきゃいけないのかなっていうふうにまた思うよね」とコメント。

動画の終盤でも、「高橋由伸が有力だっていうことは言えると思うんだけども」としつつ、「でも本人次第だからな、これも」「『ちょっと今回もうちょっと待ってください』って言うかもわからないしな」と、高橋氏本人の意向が重要になるとの考えを示していた。