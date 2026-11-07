2012年発売の人気ゲーム機「アイカツフォン」が、フルリニューアルして『アイカツフォン アンコール』として復活! 11月2日よりスタートしたDCD(データカードダス)「アイカツ!アンコール」第2弾では、なんと、「たまごっちパラダイス」とのコラボが実現し、レアなコラボカードに注目が集まっています。

【たまごっちパラダイスコラボ決定】

DCD『アイカツ!アンコール 2弾』にてたまごっちパラダイスとのコラボが決定!

詳しいコラボの内容は今後本アカウント、アイカツ!アンコール公式HPにて順次公開予定です✨

(@aikatsu_dcdより引用)

いちごちゃんの右肩からひょっこり顔を出すまめっち。服にもたまごっち達がいっぱいいて、とってもキュートですね。

「Tamagotchi Paradise」や「アイカツフォン アンコール」を買うと、このオリジナルカードがもらえるのですが、SNSでは、「やば!!!!可愛すぎる(泣)」「うおおおおい、みみっちいるってええええ!!!!」「たまごっちコラボ素晴らしすぎる!」「めっちゃ可愛い!!これ絶対欲しいわ」と、平成女児が大興奮。11月5日時点で3.8万いいねを獲得しています。

ちなみに、「Tamagotchi Paradise」の対象デバイスを購入すると、本コラボカードに加えて、さらに「たまラボステッカー」ももらえちゃうキャンペーンもスタートします。

懐かしのキャラが仲良く並ぶレアカード。ゲットしたい方は、チェックしてみてくださいね。