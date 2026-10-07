バンダイは、『アイカツ!』から「アイカツ！ めじるしアクセサリー～Cute Collection～」を発売。10月8日18時より、ガシャポンオンラインにて販売をスタートする。価格は1回400円で全9種。発送時期は2026年12月下旬頃。

／ アイカツ！ めじるしアクセサリー ～Cute Collection～ (税込400円) ＼ #ガシャポンオンライン で 10月8日18:00から予約開始予定！ 商品の詳細はこちら👇 https://t.co/wfIq35WDaf ※お届けに先行して全国のガシャポン自販機で販売される可能性があります。 ※アクセス集中により一時的にサイトに繋がりにくい場合がございます。 その際は、お時間を置いて再度お試しください。 ※準備数に達し次第、終了します ※ご予約には会員登録が必要です👇 https://t.co/t2R8MmwRke #アイカツ — 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) October 7, 2026

ファンからは「ドレス型のめじるしほしすぎる」「とりあえず上は全部欲しい」「神！神！エンジェルアリスコーデあって神！」と購入を希望する声が続々。また、「これもしかして今後クールもセクシーもポップもでるってことか」と今後の展開を予想するコメントも寄せられている。

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