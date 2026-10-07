バンダイは、『アイカツ!』から「アイカツ！ めじるしアクセサリー～Cute Collection～」を発売。10月8日18時より、ガシャポンオンラインにて販売をスタートする。価格は1回400円で全9種。発送時期は2026年12月下旬頃。

ファンからは「ドレス型のめじるしほしすぎる」「とりあえず上は全部欲しい」「神！神！エンジェルアリスコーデあって神！」と購入を希望する声が続々。また、「これもしかして今後クールもセクシーもポップもでるってことか」と今後の展開を予想するコメントも寄せられている。

ラインナップ

  • オーロラキスコーデ
  • アイスブルーフリルコーデ
  • ベビーピンクフリルコーデ
  • エンジェルアリスコーデ
  • スイートレストランシャツ
  • フェアリーテイルブラウス
  • フローラルアルプスコルセット
  • ガールズマジックキャミソール
  • ブルーファータトップス