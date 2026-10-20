10月よりテレビアニメのアンコール放送がスタートしている「アイカツ!」。トップアイドルを目指す少女たちの姿は、女子の憧れでもあり、応援したい推しでもあり。そんな彼女たちが、今度は「一番くじ」に登場することになり、ファンから歓喜の声が上がっています。

今回は、「アイカツ!」のメンバーに加え、なんと「アイカツスターズ!」の面々も集結した、「アイカツ!」シリーズファン必見の一番くじ。発売日は来春2027年3月6日とまだまだ先。さらに、どんなグッズがラインアップされるのかは現時点で公開されていないのですが、このニュースに多くのファンが反応。すでに(10月20日時点)4.6万ものいいねが寄せられています。

「スターズ来たぁぁぁぁぁ!!!!!」

「プルミエールめちゃ嬉しい(泣」

「この並びにエルザいるのアツイ!!」

「ひめ先輩にプルミエールベリーに星の翼!?!?!? スターズみんなが望んでるの全部揃ってるって思っていいですか爆泣き」

「わーい来年のたのしみできた」

「うぉー!!! 冬のボーナスは貯金ですよみなさん」

1回750円。続報をチェックしながら、春の到来を楽しみに待ちましょう! ボーナスやお年玉を貯めておくことも忘れずに(笑)。

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