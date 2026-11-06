サンリオは11月6日、英国の絵本から生まれたキャラクター「ミスターメン リトルミス」のテイクアウト専門のコーヒースタンド「MR.MEN LITTLE MISS THE COFFEE STAND」を、渋谷地下街「しぶちか」にオープンした。

テイクアウト専門のコーヒースタンド「MR. MEN LITTLE MISS THE COFFEE STAND」

「ミスターメン リトルミス」は、1971年に英国の作家・イラストレーターであるロジャー・ハーグリーヴスによって描かれた絵本から誕生したキャラクター。人間のさまざまな性格や特徴を表現する90種類以上のキャラクターたちは、2011年にサンリオがキャラクターを保有して以降も、世界中の幅広い世代に親しまれている。

今回のコーヒースタンドでは、「YOUR MOOD. YOUR BLEND. TO GO.(あなたのMOOD。あなたのBLEND。お持ち帰りで。)」をコンセプトに、個性豊かな「ミスターメン リトルミス」のキャラクターたちとともに、一杯のドリンクを通じて、その日の自分の“MOOD(気分)”を楽しめるカフェ体験を提供。

「MR. MEN LITTLE MISS THE COFFEE STAND」16キャラクターの個性とメッセージをデザインしたカップ

英国の街角にある売店をイメージした空間で、カウンター正面には90種類以上のキャラクターが勢揃いしており、キャラクターそれぞれのメッセージをあしらったカップでのドリンク提供をはじめ、スイーツ、タンブラー、Tシャツ、コーヒー豆の店舗限定商品も展開する。

商品一例

フィルターコーヒー(MR. MEN LITTLE MISS GOOD MOOD BLEND)

MR. MEN LITTLE MISS GOOD MOOD BLENDを使用したフィルターコーヒー。苦味と甘さのバランスが抜群で、ホットが450円、アイスは480円。

「MR. MEN LITTLE MISS THE COFFEE STAND」フィルターコーヒー(MR. MEN LITTLE MISS GOOD MOOD BLEND):Hot 450円/Iced 480円

ドーナツ3種

ふわふわ、もちもちドーナツ。アクセントのトッピングで食感も楽しめます。程よい甘さとしっかりとしたボリュームがあり、コーヒーのお供にぴったり。各480円。

「MR. MEN LITTLE MISS THE COFFEE STAND」ドーナツ3種

店舗限定商品やコラボアイテム

タンブラーボトル(3,800円)、チームTシャツ(6,800円)、オリジナルブレンドBEANS(2,000円)。

「MR. MEN LITTLE MISS THE COFFEE STAND」タンブラーボトル(3,800円)、チームTシャツ(6,800円)、オリジナルブレンドBEANS(2,000円)

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