セブン - イレブンは11月10日から、人気のお弁当の味わいをおむすびで再現した新シリーズ「弁当おむすび」を順次発売する。ラインアップは「ねぎ塩豚カルビ もち麦使用」と「かつ丼」の2種類。

人気のお弁当メニューがおむすびに!

「弁当おむすび」は、お弁当でおなじみの味わいを手軽に楽しめる新シリーズ。今回は、「旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦)」と「醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼」の味わいをおむすびで再現したという。忙しい日のランチや軽食のほか、秋の行楽シーンにもおすすめとしている。

「弁当おむすび ねぎ塩豚カルビ もち麦使用」(213.84円)は、香ばしく焼き上げた豚肉に、にんにくとねぎ油の香りが引き立つ塩ダレを合わせた一品。ご飯には食物繊維が豊富なもち麦を混ぜ込み、プチプチとした食感を楽しめる。

弁当おむすび ねぎ塩豚カルビ もち麦使用 213.84円

「弁当おむすび かつ丼」(267.84円)は、とんかつを醤油やかつお出汁などの旨みを効かせた割り下で煮込み、玉ねぎや出汁とともに一つ一つ卵でとじたかつとじを組み合わせた。ボリューム感のあるおむすびに仕上げている。

弁当おむすび かつ丼 267.84円

発売日はどちらも11月10日から順次。販売エリアは、「弁当おむすび ねぎ塩豚カルビ もち麦使用」が全国、「弁当おむすび かつ丼」が北海道の一部と沖縄県を除く全国となる。なお、いずれもお弁当のレシピとは一部異なる。一部店舗では取り扱いがない場合や、店舗によって価格が異なる場合がある。