セブン - イレブンは11月10日より、「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」を全国で順次再発売する。ガーリックを練り込んだワシワシ食感の麺と、濃厚な豚骨醤油スープが特徴。さらに、「セブンプレミアム ゴールド 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介中華そば」も、10月27日より順次リニューアル発売している。

「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」

人気の「とみ田監修 豚ラーメン」が再登場!

「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」(267.84円)は、2026年2月の発売時に多くの支持を集めた商品。より多くの人に楽しんでもらいたいとの思いから、今回再発売が決定したという。

麺は、食べ応えのあるワシワシ食感を目指したフライ麺。ガーリックを練り込んでおり、噛んだ瞬間に小麦の風味とともにパンチのある香りが立ち上がる。濃厚スープとしっかり絡み、一体感のある味わいに仕上げた。スープは、豚のコクを中心に鶏・醤油・野菜の旨味を重ねた濃厚な豚骨醤油味。ガーリックのパンチも加わり、食べ応えのある一杯を楽しめる。

セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン 267.84円

「濃厚豚骨魚介中華そば」もリニューアル

同じく「中華蕎麦 とみ田」が監修する「セブンプレミアム ゴールド 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介中華そば」(354.24円)もリニューアル。濃厚スープがより絡むように麺の厚みを改良した。

こってりとしたスープの旨味を持ち上げる太さと、もっちりとした弾力のある食感が特徴。口いっぱいに広がる豊かな食べ応えとのバランスにもこだわったという。また、別添の魚粉を好みのタイミングで加えることで、香ばしい魚介の風味が広がる味わいに変化。濃厚スープを最後まで楽しめる一品に仕上げた。