セブン‐イレブン・ジャパンは11月10日から順次、「旅するCAFÉ BOX チキンケバブライス」(753.84円)の販売エリアを拡大し、北海道・甲信越・北陸を除く全国のセブン‐イレブン店舗で販売する。

「旅するCAFÉ BOX チキンケバブライス」

累計1,000万食突破の「旅するCAFÉ BOX」シリーズは、日常の中で手軽に小さな旅気分を楽しめることをコンセプトとしたシリーズ。2026年5月の販売開始から10月末までに、シリーズ累計販売数が1,000万食を突破した。

今回、販売エリアを拡大する「チキンケバブライス」は、スパイスを効かせた鶏肉と特製ソースを組み合わせた商品。北関東、東海、関西、九州、沖縄県ではすでに販売している。

「旅するCAFÉ BOX チキンケバブライス」(753.84円)商品イメージ

香ばしく焼いた鶏肉に、チリパウダーやクミンのソース 鶏肉はスパイスで味付けし、オーブンで香ばしく焼き上げた。特製ソースには、唐辛子をベースとするチリパウダーやクミン、にんにくなどを合わせ、パンチのある味わいに仕上げている。

さらに、刻んだキャベツを盛り付け、味わいや食感にアクセントを加えた。自宅での食事や仕事の合間のランチなどに、カフェ気分を楽しめる一品として展開する。

なお、店舗によって価格が異なる場合や、取り扱いがない場合がある。また、商品名・規格が異なる場合があるほか、予定数の終了などにより販売を終了する場合がある。