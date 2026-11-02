セブン‐イレブン・ジャパンは11月10日から順次、「スープに沼る バター仕立てのボンゴレスープパスタ」(572.40円)を、一部地区を除く全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。

同商品は、たっぷりのスープで仕立てる「スープに沼る」シリーズの第2弾。電子レンジで温めるだけで食べられるスープパスタで、あさりのうまみを生かしたスープにバターを合わせ、コクのある味わいに仕上げた。

スープは、原材料や調理工程にこだわってあさりのうまみを引き出し、にんにく、オリーブオイル、白ワインなどを組み合わせたもの。あさりの風味を感じられるボンゴレスープに仕立てている。

仕上げにはバターをトッピング。電子レンジで温めるとバターが徐々にスープ全体へ溶け広がり、あさりのうまみにまろやかなコクと深みが加わる。

パスタを食べ終えた後も、残ったスープにパンをつけたり、ご飯を入れてリゾット風にアレンジしたりと、スープまで味わえる。本格的な寒さを迎える季節に合わせて展開する商品で、開発ではあさりのうまみとバターのコクのバランスを追求した。

なお、店舗によって価格が異なる場合や、取り扱いがない場合がある。また、商品名・規格が異なる場合があるほか、予定数の終了などにより販売を終了する場合がある。