ケンタッキーフライドチキンは11月11日、冬限定商品「生姜香る温辛チキン」を全国の店舗で数量限定発売する。

生姜香る温辛チキン

「生姜香る温辛チキン」(350円)は、生姜や唐辛子、醤油、にんにくなどで下味をつけた辛口チキン。さらに、生姜と白ごまを衣にまとわせることで、生姜の風味をしっかりと感じられる味わいに仕上げたという。

生姜の豊かな香りに、唐辛子のじんわり広がる旨辛さが重なり、食べ進めるほどにクセになる奥深い味わいが特徴。夕食のメインにはもちろん、仕事や学校帰りのちょっとしたご褒美にもぴったりな一品となっている。

生姜香る温辛チキン 350円

単品の「生姜香る温辛チキン」(350円)のほか、「食べくらべセット」(1,070円)、「食べくらべ4ピースパック」(1,630円)、「食べくらべ6ピースパック」(2,590円)も販売する。

「食べくらべセット」には、生姜香る温辛チキン、オリジナルチキン、ドリンク(M)、選べるサイド1種が付く。「食べくらべ4ピースパック」は生姜香る温辛チキン2ピースとオリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種のセット。「食べくらべ6ピースパック」は生姜香る温辛チキン3ピースとオリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種を組み合わせている。

発売日は11月11日。全国のKFC店舗で数量限定販売し、なくなり次第終了となる。一部店舗では取り扱いがない場合があるほか、デリバリーのメニュー内容や価格は店頭販売と異なる場合がある。