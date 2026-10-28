ケンタッキーフライドチキンは10月30日、「ハロウィン9ピースバーレル」を全国の店舗で発売する。また、11月2日からは「オリジナルチキン9ピースバーレル」を期間限定で販売する。

ハロウィン9ピースバーレル

オリジナルチキン9ピースバーレル

「オリジナルチキン」9ピース入りの大容量バーレル

「ハロウィン9ピースバーレル」(2,590円)は10月30日～31日の2日間限定、「オリジナルチキン9ピースバーレル」(2,590円)は11月2日～10日の期間限定で販売する。いずれも「オリジナルチキン」を9ピース詰め込んだ商品で、単品を積み上げた価格と比べて380円おトクになる。

ハロウィン9ピースバーレル

「ハロウィン9ピースバーレル」を購入すると、バーレルを好きなデザインに飾り付けられる「ペタペタシール」も数量限定でもらえる。シールはなくなり次第終了となる。

オリジナルチキン9ピースバーレル

バーレル購入で追加商品も各390円に

「ハロウィン9ピースバーレル」または「オリジナルチキン9ピースバーレル」を購入すると、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー(S)」2個のいずれかを、それぞれ390円でいくつでも購入できる。

「挽きたてリッチコーヒー」が150円に

11月5日～17日には、「挽きたてリッチコーヒー」(150円)を何杯でも購入できるキャンペーンを実施。通常290円の商品を150円で提供する。また、「挽きたてリッチコーヒー」と「ビスケット」または「チョコパイ」を組み合わせた「コーヒーコンビ」(340円)も期間限定で販売する。単品を積み上げた価格は580円となる。

コーヒーコンビ

各商品は全国の店舗で販売。一部店舗では取り扱いがない場合があり、デリバリーでは店頭販売とメニュー内容・価格が異なる場合もある。