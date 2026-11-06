子どもが「パパ大好き!」と言ってくれる期間は意外と短いですよね。だからこそ父親は、その貴重な時間を全力で楽しみたいもの。そんな“子どもに好かれたいパパ心”が詰まった動画が今、SNSで話題になっています。

Instagramに投稿したのは、「SHACK家の三つ子｜ダディの奮闘記と我が家のお気に入り」(@shackto325)。一卵性の三つ子ちゃんたち(2歳)を前に奮闘する京大卒のダディ……。その姿に、「かわいい」「おもしろすぎる」といった声が続々と寄せられています。

2歳三つ子にパパが教えたいのは

英語より算数より・・・👨

(@shack_to_325より引用)

今回の英才教育はどんな内容かと思いきや、なんとユニークで可愛らしい! なんとか娘たちに「パパ好き」と言ってもらいたいダディは、「大」の数を増やしながら、「パパ、大好き」を繰り返しレクチャーします。いや、レクチャーというより“刷り込み”と言った方が正しいかもしれません(笑)。

そんなダディの声に耳を傾けながら、一生懸命言葉をまねする三つ子ちゃんたち。つぶやくような「パパ」「ちゅき」という声が可愛くてたまりません!!

この動画を観た人からは、「パパ必死やんwww」「刷り込みがすごい笑笑」「子達がちゃんと洗脳受け入れてる笑 反応があまりに可愛い」「これ最高です! でもやっぱりママが♡(好き)って言いそう」「面白すぎます笑」といった反応が。全員かわいい光景に、執筆時点までに21.1万ものいいねが集まっています。

果たして、ダディ渾身の“パパ大好き英才教育”は実を結ぶのでしょうか。三つ子ちゃんたちの成長とともに、その成果がどう現れるのか気になるところ。これからも、三つ子ちゃんたちの成長から目が離せませんね。