三井不動産および福岡地所は2027年4月、福岡市西区のマリノアシティ福岡跡地に、商業施設「三井アウトレットパーク 福岡マリノア」を開業する。

「三井アウトレットパーク 福岡マリノア」 完成イメージCG

同施設は約170店舗が集まる屋外型「アウトレット棟」と、福岡・九州・全国の人気店が集結する一大食ゾーン「MARINOA GOURMET TOWN(マリノアグルメタウン)」や「ロピア」などが入る屋内型「ハーバー棟」の2棟で構成する。両棟は連絡ブリッジで自由に行き来できるため、施設全体を回遊しながらアウトレットショッピングからグルメ、エンターテインメント、日常の買い物まで楽しめる。

海辺の屋外広場「ハーバーパーク」には「モンスターハンター」のリオレウスとラギアクルスの等身大立像2体が九州初登場。光・音・ミストでの演出も予定している。非日常をコンセプトにした全天候型BBQ場「グリルピア」も出店する。

「グリルピア」完成イメージ CG

「ハーバー棟」の2階にはスーパーマーケット「ロピア」が九州最大級の店舗面積で出店する。

「ロピア」 完成イメージCG

「ハーバー棟」1階の「MARINOA GOURMET TOWN」には、食べログ「百名店」選出店舗やミシュランガイド掲載実績を持つ店舗など、福岡・九州の名店や全国の人気店が集結。「フードコート」「レストラン・カフェ」「フードマーケット」の3エリアを展開する。

「フードコート」 完成イメージCG

同施設の開業に合わせ、「姪浜」駅から同施設へ昭和バスが直行路線バスを運行、「博多」駅・「天神」駅と同施設を結ぶ西鉄バスが路線バスを運行する。