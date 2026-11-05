ラジオ大阪の藤川貴央アナウンサーが4日、自身のXを更新。大阪の商業施設「KITTE大阪」に設置されていた巨大ちいかわバルーンとの記念撮影を巡り、「ルール違反」と指摘されたことを受け、施設側に直接確認した結果を明らかにした。

巨大ちいかわバルーンの横に立って撮影

藤川アナは先月、KITTE大阪に設置されていた巨大ちいかわバルーンの横に立って撮影した写真をXに投稿したところ、あるユーザーから「ちいかわの横での撮影は禁止と注意書きがあった」とルール違反を指摘されたという。

さらに、「身の程知らず」「ラジオ大阪ってこんなのを雇ってるの?」と、勤務先にも言及する批判を受けたことを明かした。

そこで藤川アナは、事実関係を確認するため、KITTE大阪に直接取材。担当者から正式な回答を得たとして、その内容を公表した。

それによると、施設側の回答は「バルーンの横で撮影することに関しては禁止も、あっせんもしておりません」というもの。さらに、施設として具体的な撮影禁止ルールは設けておらず、展示期間中も運用の変更はなかったとの説明を受けたという。

この回答について藤川アナは「つまり、この方が主張していた“ちいかわの横での撮影は禁止”というルールそのものが、存在していなかったことになります」と指摘した。

「一体何をご覧になったのでしょうか?」

また、現地に設置されていた案内板についても、バルーンへの接触禁止と周囲への配慮を求める内容であり、横に立って撮影することを禁止する文言ではなかったと説明。「一体何をご覧になったのでしょうか?」と疑問を呈した。

一方で、撮影時に周囲への配慮が必要であることは認め、自身も案内板に従っていたと強調。通行の妨げにならないよう、撮影者は指定されたピンク色の線の外側から撮影していたと明かした。

その上で、「それにもかかわらず、他人を“ルール違反”と一方的に決めつけ、“身の程知らず”と罵り、勤務先まで持ち出して侮辱的な投稿を行ったことは看過できません」と訴えた。

この投稿に対しては、「KITTEに直接取材! 強すぎる!」「藤川さん、お気持ちを察します」と、藤川アナの行動への驚きや共感の声が寄せられたほか、「僕も行った時に一緒に撮りました」というコメントも見られた。