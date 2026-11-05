俳優の高橋文哉と声優の花江夏樹が、ミツカンの「〆鍋ラバーズ」スペシャル動画で、互いに選んだ具材を使った鍋作りに挑戦している。同企画には、タレントの横澤夏子、料理人の稲田俊輔氏も出演し、全6本の動画が4日から公開された。

高橋文哉

高橋文哉と花江夏樹、互いに選んだ具材で鍋作り

「〆鍋ラバーズ」は、ミツカンの「〆鍋」シリーズの魅力を紹介する企画。「〆鍋よ、あとは任せた!」をコンセプトに、出演者それぞれの鍋の楽しみ方を紹介する動画と、ミツカン社員とともにおいしさの秘密を探る動画を展開する。

高橋は、料理好きならではの視点から、身近な食材を使った気軽な鍋作りを紹介。一方、花江はゲーム実況さながらの軽快な語り口で、ひとくち目から最後まで続く鍋のおいしさを伝える。

さらに、2人が共演する「オレたちが考えた最強の〆鍋 ごま豆乳鍋つゆ」篇では、互いに選んだ具材で鍋作りに挑戦。意外な組み合わせでもおいしく仕上がる秘密を、ミツカンの開発者とともに探っていく。

横澤夏子は家族で楽しむ鍋、稲田俊輔氏は味づくりを深掘り

横澤は、家族それぞれが好きな具材を入れて楽しむ鍋を紹介。ミツカン社員との対談では、「なぜ大人も子どもも楽しめるのか」といった疑問を投げかけ、味づくりの工夫や商品開発に込めた思いに迫る。

また、南インド料理専門店「エリックサウス」などを手がける料理人の稲田氏は、ミツカンの“味づくりの番人”と対談。料理人の視点から、鍋のおいしさを支える味づくりや、開発へのこだわりを深掘りする。