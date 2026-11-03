幼稚園の頃に仲良くしていた友人に、もう一度会いたい。しかし、連絡が取れないまま年月が過ぎてしまった。そんな思いを抱えていた21歳の男性が、ある日、思い切って手紙を送ることに。すると、後日、思いがけない返事が――。

10月31日放送のTOKYO FMのラジオ番組『奈緒のいつかほんとになるはなし』で紹介されたエピソードに、俳優の奈緒も感動。自身が小学校時代の親友と再会した出来事を振り返った。

奈緒

「いつか会いたい」幼稚園時代の友人に送った一通の手紙

この日の番組は「メッセージ紹介スペシャル！」と題し、リスナーから寄せられたさまざまなエピソードを紹介した。大阪府在住の21歳男性から届いたのは、幼稚園時代の友人との思い出だった。

「僕には幼稚園の時に仲が良い友達がいました」

幼い頃に仲良くしていた友人。大人になってからも、いつか再会したいという思いを抱き続けていたが、連絡が取れない状態だったという。そこで投稿者が考えたのは、手紙を送ることだった。

「いつか会いたいとずっと願っていましたが、連絡がつかず、だったら手紙を出そうと思い、手紙を出しました」

電話やメッセージでは連絡できない相手に、自分の思いを伝えようと送った一通の手紙。すると、後日、友人から返事が届いた。

「頑張ってるよ」

そこには、現在の近況がつづられていたという。投稿者は「すごくうれしかったです」と喜びを明かし、さらに「今度、会う約束もしました」と報告した。

幼稚園時代に仲良くしていた友人と、20歳を過ぎて再びつながることができた。長年抱いていた「いつか会いたい」という願いは、手紙をきっかけに実現へと近づいていた。

奈緒も小学校時代の親友と再会 きっかけは意外な人物

このエピソードを聞いた奈緒は、「素敵ですね～! 良かったですね!」と祝福。「幼稚園の時のお友達とね、20歳を過ぎてまた連絡が取れるっていうのは、きっとお二人はすごくご縁があったんですね」と、二人のつながりに感動した。そして、奈緒自身にも似た経験があると明かした。

小学校時代に転校したことがあるという奈緒。中学校や高校時代の友人とは現在も交流があり、上京している親友もいるため、休日には学生時代からの友人と過ごすことも多いそうだ。一方、小学校低学年の頃にとても仲が良かった親友とは、転校を機に会えなくなっていた。

「当時ってやっぱり、自分で連絡を取るっていう手段がないから、転校しちゃったり離れちゃったりすると、なかなか会えなくなっちゃったりっていうことがあると思うんですけど」

そんな奈緒に、思いがけない再会のきっかけが訪れた。ある日、仕事で一緒になったカメラマンが、なんと小学校時代の親友と知り合いだったという。

そのカメラマンから「なっちゃん覚えてますか?」と尋ねられた奈緒は、「え、小学校の時のなっちゃん覚えてますよ」と返答。すると、カメラマンから「会いたがってます」と伝えられた。

「そんなことありますかと思いながら」

驚きながらも再会の機会が生まれ、奈緒はそのカメラマンを交えて、小学校時代の親友と久しぶりに会うことができたという。

久しぶりに会った親友の一言に衝撃「全然変わってない」

再会したのは、奈緒が20代半ばの頃だった。小学校低学年から会っていなかった親友は、奈緒の目にはすっかり大人の女性になったように映ったという。

「親友もすごく素敵な大人の女性になってて、『あ、お姉さんになってる』と思ったら」 ところが、その親友が奈緒にかけた言葉は、予想外のものだった。

「え、奈緒ちゃん全然変わってない」

奈緒は「え、小学校低学年から変わってないの?」と衝撃を受けたそうだが、久しぶりに親友と会えた喜びは大きかった。

「すっごくうれしかったですね。なんだか会ってない時間が急に埋まっていくような、あの感覚って本当に幸せだなと思いました」

長い間会っていなかったはずなのに、顔を合わせると、離れていた時間が一瞬で埋まっていくように感じられたという。そんな自身の経験を踏まえ、奈緒は、これから幼稚園時代の友人と再会する21歳の投稿者にもエールを送った。

「そのお友達と久しぶりに会うの、ちょっとドキドキするかもしれないですけど、一瞬でその時間埋まると思います」

長い年月を経て、再びつながった幼なじみ同士。奈緒は、自身が感じた再会の幸せを重ねながら、二人が顔を合わせる日を温かく応援していた。