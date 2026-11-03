休日にはしっかり睡眠を取り、家の掃除をすることもあるという今井翼。そんな今井が、特に大切にしているのが祖父母や先祖のお墓参りだ。草むしりから始め、ブラシやスポンジなどを持参して丁寧に掃除するため、かかる時間は「基本2時間半」。そこまで時間をかけるのには、今井なりの理由があった。1日配信のTBS Podcast『#前向き今井 ～今日より少し前向きになれるポジティブ変換Podcast～』(毎週日曜22時頃配信)で、今井が自身の休日の過ごし方を明かした。

今井翼

休日はひたすら寝ることも 掃除を先延ばしする意外な素顔

今回の配信では、新コーナー「#〇〇今井」がスタート。毎回一つの言葉をテーマにトークを展開する企画で、初回はリスナーから寄せられた「休日」をテーマに、今井が普段の過ごし方を明かした。

休日について尋ねられた今井は、「ひたすら寝るか、ある程度寝て出かけるか」と回答。普段から睡眠時間は長い方だといい、7～8時間ほど眠るという。ただ、ドラマや映画の撮影に入ると、仕事が遅く終わり、翌朝も早いことがある。休日もカレンダー通りとは限らず、一般的な会社員とは異なる生活リズムで過ごしていると説明した。

また、休みの日には家の掃除をすることもあるという。ところが、掃除を始めようと思っても、なかなか動き出せないことがあるようだ。

「1時になったらやろう」

そう決めたはずが、時間になると「2時になったらやろう」「3時になったらやろう」と先延ばしにしてしまうという。一方、いざ掃除を始めると動きは早い。床を掃除し、洗面所やトイレなどの水回りもきれいにして、洗濯まで済ませると、気持ちがすっきりすると語った。

草むしりから始めるお墓参り 持参する道具にもこだわり

そんな今井が、家の掃除とともに大切にしていると明かしたのが、お墓参りだった。今井によると、祖父母や先祖が眠るお墓は複数あるという。訪れると、まず取りかかるのが草むしり。周囲の枯れ葉も拾い、時間をかけてきれいにしていく。

「だから僕ね、草むしりから始めるんですよ」

この作業だけでも、短くて1時間ほどかかるという。

さらに今井は、お線香を立てるものや花を入れるものなども掃除するため、毎回ブラシやスポンジを持参。小さな折りたたみ椅子も持っていくと明かした。

周囲を掃除し、道具をきれいにしてから、水や花、お線香を供える。そうした一連の作業について、今井は「僕のお墓参りは、基本2時間半はかかるんですね」と説明した。

「自分のルーツがある」今井翼がお墓参りを大切にする理由

お墓参りに2時間半。時間だけを聞くと大変な作業にも思えるが、今井自身は負担に感じているわけではないという。

「別にこれってお掃除と比べることではなくて、しんどいんじゃなくて」

今井が大切にしているのは、作業を終わらせることだけではない。

「一つひとつが整っていく、きれいになっていくその時間が僕にとってはすごい重要で」

草を取り、落ち葉を拾い、墓具を磨く。一つひとつの作業を通じて、周囲が少しずつきれいになっていく。その時間自体に意味を感じているようだ。さらに、祖父母や先祖に手を合わせ、近況を伝えることも大切にしているという。

「なんかね、心が整うんですよね」

今井は、寺や神社を訪れることについても触れながら、自分の血が流れているルーツは先祖のお墓にあるという考えを説明した。

「そこにルーツがあるわけで」

何か特別なものを求めて足を運んでいるわけではない。ただ、お墓をきれいにし、先祖に手を合わせる時間が、自分自身を見つめ直す機会になっているようだ。

今井は、体調が優れなかったり、気持ちが沈んだりしている人にも、自身の経験からお墓参りを勧めた。そして、休日の過ごし方について「やっぱ休日は切り替えることが大事ですから」と語り、休息を取ることで翌日の活動にも前向きに取り組めると説明。

「休める時はしっかり休んでいきましょう」

家の掃除をつい先延ばしにしてしまう一方、お墓参りには2時間半をかける今井。そんな休日の過ごし方から、自分の心を整える時間を大切にする姿勢が垣間見えた。