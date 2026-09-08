「やっぱり初日よりは良くなってて」お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが、5日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)に出演。脳梗塞のため休養している相方・伊達みきおの見舞いに行ったことを明かした。

富澤たけしが報告「きのう会ってきましたよ」

富澤は「きのう会ってきましたよ」と報告。伊達と顔を合わせるなり「全然痩せてねえじゃん!」とツッコミを入れたところ、「飯食って寝てんだから、痩せるわけねえだろ」と返されたという。

さらに、「ちょこっとは痩せてるんだろうけど、あんまり変わらずで。で、しゃべってても普通に聞き返すこともなかったので。全然やっぱり初日よりは良くなってて」と現在の様子を伝えた。続けて、「もちろん、聞き取りにくいのもあるけど、こんだけしゃべれんだったら俺、リハビリとして仙台の番組出てもいいんじゃないかって。あんだけ歩けてしゃべれたら」と、回復ぶりを伝えた。

また、伊達が取り組むリハビリの様子も目にしたそうで、「『こんなのやってんだ』とか。リハビリで、早口言葉みたいな紙が置いてあったりとかね。で、字も書いたりしてて、ちょっとずつ上手くなってんだけど」と紹介。

そのうえで「最初に何か書いてあった名前。自分の名前とか家族の名前。で、次に俺の名前」と明かし、「どんだけ俺のこと好きなんだよ、お前!」と冗談交じりにツッコミを入れていた。