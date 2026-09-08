「やっぱり初日よりは良くなってて」お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが、5日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)に出演。脳梗塞のため休養している相方・伊達みきおの見舞いに行ったことを明かした。
富澤たけしが報告「きのう会ってきましたよ」
富澤は「きのう会ってきましたよ」と報告。伊達と顔を合わせるなり「全然痩せてねえじゃん!」とツッコミを入れたところ、「飯食って寝てんだから、痩せるわけねえだろ」と返されたという。
さらに、「ちょこっとは痩せてるんだろうけど、あんまり変わらずで。で、しゃべってても普通に聞き返すこともなかったので。全然やっぱり初日よりは良くなってて」と現在の様子を伝えた。続けて、「もちろん、聞き取りにくいのもあるけど、こんだけしゃべれんだったら俺、リハビリとして仙台の番組出てもいいんじゃないかって。あんだけ歩けてしゃべれたら」と、回復ぶりを伝えた。
また、伊達が取り組むリハビリの様子も目にしたそうで、「『こんなのやってんだ』とか。リハビリで、早口言葉みたいな紙が置いてあったりとかね。で、字も書いたりしてて、ちょっとずつ上手くなってんだけど」と紹介。
そのうえで「最初に何か書いてあった名前。自分の名前とか家族の名前。で、次に俺の名前」と明かし、「どんだけ俺のこと好きなんだよ、お前!」と冗談交じりにツッコミを入れていた。
【編集部MEMO】
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおについては、所属事務所のグレープカンパニーが8月28日、脳梗塞と診断され、当面の間休養することを発表。事務所によると、伊達は先日、体調不良を訴えて病院で検査を受けたところ、脳梗塞と診断。医療関係者による迅速な対応もあり、「幸い大事には至らず、現在は入院治療を受けております」と説明した。今後については、当面の間、治療に専念するため休養。現在は「回復に向けて日々リハビリに励んでおります」といい、「伊達本人の健康を最優先に、担当医と相談しながら、活動再開に向けて努めてまいります」としている。