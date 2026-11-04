大阪・京橋の居酒屋で、働き続けようとする高齢女性を孫娘が突然抱きしめた。その光景を目撃したお笑いコンビ・中川家の剛は、思わず胸が熱くなったという。10月30日放送のニッポン放送のラジオ番組『中川家 ザ・ラジオショー』(毎週金曜13:00～15:30)で、忘れられない居酒屋での出来事が語られた。

居酒屋で働く祖母と孫娘、目の前で起きた出来事

番組では、街の飲食店で働く高齢者の話題に。中川家は、年配の店員が長年の経験を生かして働く姿や、客の様子を見てさりげなく気遣ってくれる接客の魅力について語り合った。そんななか、剛が以前訪れた大阪・京橋の居酒屋での出来事が紹介された。

その店では、高齢の女性が孫娘と一緒に働いていたという。女性は年齢を重ねてもよく動き、店の仕事をこなしていた。ところが、そんな祖母に対し、孫娘が突然、優しく抱きついたそうだ。

「その孫が、ハグしておばあちゃんに」

孫娘は「おばあちゃん、もう今日ここでええよ」と声をかけ、祖母を気遣ったという。

「もういいよ。帰っていいよ」孫娘の優しさに胸が熱くなり…

祖母はまだ働きたそうにしていたものの、孫娘は「もういいよ。帰っていいよ」と声をかけ、肩をポンポンとたたいていたという。

そんな2人のやり取りを目の当たりにした剛は、「見ても泣きそうになったね」と当時の心境を振り返った。

長く働いてきた祖母の気持ちを尊重しながらも、無理をさせまいとする孫娘。その何げない仕草には、家族だからこその優しさが感じられたようだ。しかし、感動的なエピソードを語った直後、話は思わぬ方向へ。

「あれ演出かな? あれ毎回やってんのかな?」

あまりにも心温まる光景だったため、剛からそんな冗談まで飛び出すと、礼二は「そういうこと考えるのやめよ」「そういうところですよ、我々の悪いとこは」と自分たちのひねくれた見方を反省。最後は兄弟らしい和やかな雰囲気に包まれた。

何げなく訪れた居酒屋で出会った祖母と孫娘。そこで目にした家族の優しさは、剛の心にも深く残っていたようだ。