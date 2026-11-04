人の流れの向こうで、腕を押さえてしゃがみ込んでいる女性がいた。声をかけに行けば、新幹線には間に合わない。それでも足を止めた有働由美子を待っていたのは、思いがけない展開だった。10月30日放送のニッポン放送のラジオ番組『うどうのらじお』(毎週金曜15:30～17:10)で、品川駅での出来事を振り返った。

有働由美子アナウンサー

誰かが立ち止まると思ったが…新幹線を前に迷った瞬間

「これ、かなり年取ってからも覚えてるだろうなみたいな出来事がございまして」そう切り出した有働アナは、出張のため、スーツケースを引いて品川駅を移動していたときのことを語り始めた。

駅に着いたのは、予定していた新幹線にちょうど間に合うような時間帯。構内には行き交う人々の流れができており、その向こう側にしゃがみ込んでいる40～50代の女性が見えたという。

有働アナは「大丈夫かな」と気づいたものの、大勢が通っているため、女性の近くにいる誰かが足を止めるだろうと考えた。しかし、誰も立ち止まらない。

「あっち行ったらもうその時点で新幹線乗り遅れるな」と思いながらも、「だからと言って、声かけないのもないだろうと思って」。人の流れを横切り、女性の後ろに回って「大丈夫ですか」と声をかけた。

すると、もう一人の女性も足を止め、声をかけたという。しゃがみ込んだ女性は腕を押さえており、有働アナは腕の痛みなのか、あるいは心臓に何かあったのかと、さまざまな可能性を考えていた。

戻ってきた夫とのやり取りに「痛くもなかったのか」

そんなとき、先に歩いていたらしい男性が戻ってきた。有働アナによると、女性の夫だったようで、男性が事情を尋ねると、女性は「もう! あなたが置いていくから!」と、それまで押さえていた手で夫らしき男性をたたいたという。

その後、女性は立ち上がって、その場を去った。有働アナはこの様子に「痛くもなかったのか……」と驚いたことを明かした。一方、自身は予定していた新幹線に乗れず、一本遅らせることに。キャンセルできなかったため、新幹線の料金も発生したと説明した。

有働アナは、昔、誰かの気を引こうと痛がるふりをした子がいたことを思い出したという。ただ、今回の女性の事情までは分からない。思いがけない成り行きを語った有働アナは、最後に「それでもあの足を止めた自分に、温かい気持ちになった今日この頃でございます」と、自身の行動を振り返っていた。