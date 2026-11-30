「穿き疲れなどしていない」「意味がわからない」――きょう30日から4週連続で放送される鹿児島読売テレビのバラエティ番組『安村さん、安心してください。もう穿かなくていいですよ。』(毎週月曜24:59～ ※各話TVer配信予定)では、スタッフのお節介から、とにかく明るい安村がついにパンツを脱ぎ、鹿児島の温泉を巡る。

「穿くことに疲れていない」

「安心してください。穿いてますよ!」で日本だけでなく、世界中の人々を安心させてきた安村。そろそろ“穿く”ことに疲れているのではないかというお節介から、源泉数全国2位を誇る鹿児島の温泉に安心して入り、癒やされてもらう旅番組だ。

霧島、桜島、垂水の個性豊かな温泉を巡り、地元の人々と触れ合うほか、安村ならではの“遮へい能力”を生かした温泉のPR動画も制作。当初は「穿くことに疲れていない」と言っていた安村だが、様々な温泉に“穿かずに”入るうちに、心境に変化が…。

30日放送の第1話は、鹿児島空港の足湯からスタート。「そろそろ穿き疲れているのでは」というスタッフの問いに、「穿き疲れなどしていない」「意味がわからない」と真っ向から否定する安村。

押し問答の末に向かった先で出会ったのは、温泉ソムリエ師範の六三四(むさし)さんだ。林の中へ誘う六三四さんをいぶかしみながらついていくと、川を見下ろす開放感たっぷりの野湯が現れる。ここでようやく安心して温泉を楽しむ番組だと理解した安村は、ついにパンツを脱いで“安心できる世界”へ踏み出す。

12月7日放送の第2話では、霧島市の温泉へ。JR嘉例川駅のすぐ横にある「かれい川温泉」は、九州では珍しい茶褐色の「モール泉」。穿かずにどこまで安心できるのかを探りながら、温泉を心ゆくまで堪能する。

続いて「湯之谷山荘」で温度の異なる3つの温泉を楽しんでいると、カメラマンが湯船に機材を落とすアクシデントが発生。その時、安村が取った行動とは。それぞれの温泉で“遮へい能力”を生かしたPR動画を制作し、安村が一句詠む。

苦手だったサウナで「ととのう」感覚を知る

12月14日放送の第3話では、フェリーで桜島へ。名物のうどんをかき込み、物産館で鹿児島の特産品を見て回った後、地元住民御用達の「さくらじま白浜温泉センター」を訪れる。

年に1回、イベント時にしか行われていないという桜島の火山灰の泥パックを特別に体験し、肌の変化に感動する安村。寝湯やリラックス風呂などを楽しんだ後に入った電気風呂では、想像以上の刺激に悶絶する。ここでも温泉のPR動画を制作し、安村が一句詠む。

12月21日放送の最終話では、垂水市へ。猿ヶ城渓谷にあるテントサウナを体験する。サウナは苦手だという安村だったが、ほてった体を清流で冷やし、巨岩に張り付いてクールダウンするというぜいたくな環境で、「ととのう」感覚を知る。

最後に訪れたのは、温泉成分が独自の景観を生み出している「テイエム牧場温泉」。鹿児島県内各地の個性豊かな温泉に入るうち、心も開放された安村についに変化が…。ここでもノーモザイクのPR動画を制作する。そして、安村が詠む最後の一句とは。

とにかく明るい安村 コメント

――ロケをしていかがでしたか?

こんなにいろんな天然温泉に入ることはなかなかないので、楽しかったですね。

――見どころを教えてください。

見どころはですね、やっぱりパンツを穿いてない僕っていうのはなかなかないので、さすがに全部は出せないですけども、みんなが見ながらドキドキする、もしかしたら出るんじゃないか、穿いてないのが出るんじゃないかっていう、ドキドキ感も、僕が脱いでる開放感、リラックスしてる姿もぜひ見ていただきたいと思います。 安心してください、面白いですよ!

――穿かなくていいですよというお節介はどうでした?

ちょっと謎のね、ずっとなんか、「穿き疲れてますよね」って謎のことをずっと言われてたんで、それはもう最後までよくわかんなかった。「穿き疲れ」っていうのが、ちょっとピンとこなかったですね、最初から(笑)

【編集部MEMO】

とにかく明るい安村

1982年3月15日生まれ、北海道旭川市出身。2000年にお笑いコンビ・アームストロングを結成し、14年の解散後はピン芸人として活動。「安心してください。穿いてますよ!」のフレーズでブレイクした。23年にはイギリスのオーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で日本人初の決勝進出を果たす。『有吉の壁』(日本テレビ系)などでも活躍。

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