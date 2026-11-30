「ここまで来るのに3時間40分かかりました(笑)」「久しぶりに制服を着て、ちょっと別の緊張もある」――日本テレビ系ドラマ『ディアマミー 俺たちの母ちゃんは、殺された。』(2027年1月スタート、毎週日曜22:30～)で兄妹役を演じる佐野勇斗と當真あみが、制服姿でクランクインを迎えた。

10年前の回想シーンでクランクイン

佐野が演じるのは、西相模野警察署刑事部捜査一課の刑事で、人情派の十和田家の次男・十和田康二。當真あみは、兄妹と疎遠になりながらも母の死の真相を調べ続けるフリーライターの次女・十和田次美を演じる。

11月某日、兄妹役の2人は、都内から離れたロケ地でクランクイン。物語の鍵を握る10年前の回想シーンから撮影がスタートしたとあって、ともに制服姿での登場となった。

佐野は「ここまで来るのに3時間40分かかりました(笑)。皆さん朝早くて眠いと思いますが、気合を入れて頑張っていきましょう。よろしくお願いします」と現場を盛り上げ、當真は「久しぶりに制服を着て、ちょっと別の緊張もあるのですが、楽しくできたらと思っています。よろしくお願いします!」と意気込んだ。

母の死から10年、6人の兄妹が真相解明へ

今作は、家族思いの刑事が母の死の真相に迫る考察系ヒューマンミステリー。かつてテレビのドキュメンタリー番組で“強く優しい家族の象徴”として全国に知られた十和田家。父親が失踪し、女手一つで6人の子どもたちを育て上げた“肝っ玉母ちゃん”が、ある日、謎の死を遂げた。

それから10年後、番組がスペシャル特番として復活することを機に、母親は殺されたという事実が判明する。刑事となった次男・康二を中心に、子どもたちは母の死の真相を解明するために動き出す。

事件を追うごとに深まる謎、張り巡らされた伏線、そして浮かび上がる犯人。母とは、家族とは何なのか。やがて子どもたちは、大きな真相に直面することになる。

【編集部MEMO】

佐野勇斗

1998年3月23日生まれ、愛知県出身。2015年に映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。ダンス＆ボーカルグループ・M!LKのメンバーとしても活躍する。主な出演作に、ドラマ『真犯人フラグ』『トリリオンゲーム』『おむすび』『ひとりでしにたい』『ESCAPE それは誘拐のはずだった』、映画『ちはやふる－結び－』『小さな恋のうた』『TOKYO MER～走る緊急救命室～』シリーズなど。



當真あみ

2006年11月2日生まれ、沖縄県出身。2021年にCMでデビュー。22年にアニメーション映画『かがみの孤城』で主人公の声を担当した。主な出演作に、ドラマ『妻、小学生になる。』『どうする家康』『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』『さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～』『ちはやふる－めぐり－』、映画『ストロベリームーン』『終点のあの子』など。

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