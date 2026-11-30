俳優の江口洋介と松嶋菜々子がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『救命病棟24時』(毎週月曜21:00～ ※TVer、FODで配信)。2013年の第5シリーズ以来13年ぶりに復活し、江口と松嶋が16年ぶりに再集結した今シリーズは、放送のたびにSNSでトレンド入りするなど反響を呼んでいる。

きょう30日に放送される第8話では、「延命」という重いテーマに挑む。1999年の第1シリーズから進藤一生を演じ続ける江口に、第8話への思い、現場の様子、そして今この時代に本作を描く意味を聞いた。

江口洋介 撮影：蔦野裕

全国の医療従事者から届く熱いメッセージ

放送開始後の反響について、「久しぶりの“再動”だったので、どういう形で受け入れられるかという思いはありました。でも第1話が始まったら、“帰ってきた～!”、“あの時の気持ちがよみがえります”という声を頂いて、皆さんが『救命病棟24時』を見て気持ちを揺さぶられた体験をお持ちなんだと感じましたし、たくさんのエールに勇気をもらいました」と喜びを語る江口。

番組HPやSNS、江口のInstagramにも、全国の医療従事者から熱いメッセージが届いているという。

「『救命病棟24時』を見て、医師や救命医、看護師になったという方もいらっしゃいます。僕たちがやっているのはあくまでドラマですが、実際の医療従事者の方々が日々向き合っている精神性のようなものを、ドラマで体現しているというメッセージを頂くと、細かいところまでよく見てくださっているなと思って、本当にうれしいです」

進藤のセリフにAIが反応…撮影現場で感じた時代の変化

第8話で描かれるのは、身近な人の延命をめぐる葛藤だ。「延命は、救命医という職業をやってきた中で、絶対に避けて通れないテーマ。時代が変わっても答えが出ない問いに、このドラマはずっと向き合っていかなければならないと思っています」と、作品の姿勢を語る。

進藤は医師であると同時に、家族側の痛みを知る人物でもある。江口も演じる上で、その両面を意識しているという。

延命治療は、介護の問題とも切り離せない。「そういう状況に置かれた人たちが背負いすぎてしまうんですよね。すべてを家族が背負ってしまう。今は病院の中に臨床倫理委員会を設置したりと、家族のケアをしながら医師たちも加わって、みんなで一緒に答えを出していく形に世の中が変わってきています。正しい答えはないけれど、家族に寄り添って適切な処置をする。それでも、答えの出ない問いだと思います」と考える。

近年は、延命の判断をAIに相談する人もいると聞く。このことについては、「医師と患者さんの間の信頼関係が必要だと思います。信頼関係がないと、言葉も入ってこない。最近は信頼関係を築きにくい世の中になっているから、AIに託そうとするのかもしれません」と分析した。

そんな世相を感じた出来事が、撮影現場であったという。

「ICUのセットで撮影していて、進藤が若手医師に“で、お前はどう思う?”と問いかけるセリフを言ったら、(スマホの音声アシスタントが反応して)AIが“えっと、今の質問の答えはですね…”と答えようとしたんですよ(笑)。本当にそういう世の中になりました。

AIに頼り出したらどんどん頼ってしまう。でも人間は一人ひとり違うんです。人を見るということを、進藤はみんなに伝えようとしているんでしょうね。記号ではなく、しっかり伝えていけたらと思います」