元プロ野球選手の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「赤星がコーチ人事＆ドラフトについて語る!!」に出演。阪神がドラフト1位で榊原七斗を指名した経緯について解説した。

赤星憲広氏

赤星憲広氏が榊原七斗のドラフト1位指名について語る

阪神がドラフト1位で指名した榊原について、赤星氏は「いい選手ですよ。ものすごくいい選手」と高く評価。その上で、「ギリギリまでは渡部くんだったっぽいんですよね」と、当初は渡部海を指名する可能性があったことを明かした。

続けて、「だけど、佐藤選手もいなくなるんで、やっぱりいろいろね、打撃陣を補強しなきゃいけないってなってるのと、渡部くんに行った場合、もしかしたら4球団ぐらいかぶるんじゃないかっていう説が当初あって」と説明する。

さらに、「4球団の中でどこが来るかってなると、中日と楽天が来ましたよね。ここは阪神も多分想定してたらしいんですけど、もう1球団どっかが来るかもしれないっていう話だったんですよ」と明かし、「阪神いれたら4球団で、抽選でもし外したとします。ってなった時に、外れ1位で誰を行くかってなった。その時にスカウトは多分、外れ1位でも榊原選手は行けると。他の球団は外した場合に多分ピッチャー行くと。だから多分、榊原選手は外れで行けるからっていうのがあったらしいんですけど」と、当時の見立てを紹介。

しかし、「でもそんなの分かんないでしょと。それでもし榊原選手を取られてしまったら、もう元も子もないと。だからもう堅く、取れる時に取ろうっていうので榊原選手に行ったっていうね」と、指名に至った経緯を語った。

また、榊原の特徴については、「彼は本当に、もともとピッチャーやってた選手ですから肩強いですし、足も速いですし」と評価。一方で、打撃については「僕は見てる限りいい選手ですけど、ちょっとやっぱりツボもあるんだけど穴もあるっていうね」と指摘した。

その上で、「そうなると、1年目からいきなり行けるかどうかっていうのは分かんないですけど、でもいい選手なのは間違いないんで」と太鼓判を押し、「本当にドラフト1位でいい選手だと思いますね」と期待を寄せていた。