元プロ野球選手で野球解説者の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『【公式】落合博満のオレ流チャンネル』で公開された動画「【深掘りみつ】山本昌さんについて語る【落合博満】」に出演。山本昌氏とのエピソードを語った。

山本昌氏

落合博満氏が山本昌氏とのエピソードを語る

50歳まで現役を続けた山本氏について語るなかで、落合氏は自身が中日の監督を務めていた当時のエピソードを披露。シーズン終了後、自分を探していた山本氏から「監督。もうちょっと現役やりたいんですけども、いいですか?」と尋ねられたことがあったという。

これに対し、落合氏が「お前、整理の対象になってないよ。ちゃんと契約するよ」と伝えると、「(昌は)安心した顔して帰っていった」と振り返った。

さらに、落合氏は自身がGMに就任してからのエピソードも回顧。契約更改の下交渉で2人で会った際、心配そうな顔をする山本氏に、落合氏は「お前、2年契約する。2年だったら50歳だろう? 50歳までは面倒見るから。その代わり、50歳過ぎたら引退しろ」と伝え、2年契約を結んだという。

当時の思いについて、落合氏は「俺もお前が50歳までやる姿を見てみたいから、50歳までは契約するから。その代わり、それ終わったらユニフォーム脱げよっていうんで、50歳までは契約したんで。それ、1年契約だったらちょっとまずいかなと思ってね」と説明。

その上で、「ゲームで投げられるような状態なんだったら、ローテーションに入れて投げさせて、悔いを残さないような野球人生をさせてやるっていうのが一番いいんだろうと思うけども、なかなか投げられるような状態にならなかったんだと思うわ」と、山本氏の現役晩年についても語っていた。