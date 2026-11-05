「エンジェルポケット」というおもちゃを知っていますか? 90年代に女の子の間で人気を集めたコンパクト型のドールおもちゃです。

そんなエンジェルポケットがミニチュアコレクションになって登場! ドールやコンパクトなど、当時のかわいらしい世界観を楽しめるアイテムです。当時遊んでいた方にとっては懐かしく、初めて見る方にとってはレトロな可愛さを感じられるアイテムではないでしょうか。

今回はランダムで購入した4個を開封したので、ご紹介していきます。

「エンジェルポケット」が令和に復刻!

公式画像より

商品名：エンジェルポケット ミニチュアコレクション＆チョコボーロ

メーカー：バンダイ

発売日：2026年10月26日

価格：360円（税込396円）

ラインナップ：全8種類

内容：ミニチュアマスコット1個、チョコがけボーロ18g

ラインナップは全8種類。4つのテーマそれぞれに、コンパクトver.とドールver.が用意されています。

・お馬大好き コンパクトver.

・お馬大好き ドールver.

・海のある別荘 コンパクトver.

・海のある別荘 ドールver.

・なかよし保育園 コンパクトver.

・なかよし保育園 ドールver.

・ケーキのおいしいレストラン コンパクトver.

・ケーキのおいしいレストラン ドールver.



まずは商品のパッケージをチェック

パッケージ写真

まずはパッケージから見ていきます。パッケージにもかわいらしいデザインが採用されており、懐かしさを感じさせてくれます。

ついてくるお菓子はいちごチョコがけのボーロです。ミニチュアだけでなく、お菓子も楽しめるのは食玩ならではですね。

ミニチュアマスコットは、8種類のうちの1つがランダムで入っています。さっそく開封していきましょう!

今回出たのはこの4種類

今回購入した4個から出てきたのはこちらでした。

・なかよし保育園 ドールver.

・海のある別荘 コンパクトver.

・お馬大好き コンパクトver.

・お馬大好き ドールver.



コンパクトとドールに分けて見ていきましょう。

コンパクトver. レビュー

「海のある別荘 コンパクトver.」は、下側が海、上側がお部屋のデザイン。「お馬大好き コンパクトver.」は、下側が馬の運動場、上側がお部屋になっています。

どちらもコンパクトを開くと上下で異なる空間が広がり、ベッドやキッチンなど、室内の家具や内装も細かくデザインされています。小さなミニチュアながら、細部まで見どころがあり、眺めているだけでも楽しいアイテムです。

また、コンパクトなサイズ感も魅力。カバンに複数個取り付けても邪魔になりにくく、アクセサリー感覚で持ち歩けるのも嬉しいポイントです。

かわいらしいデザインなので、ほかの種類も並べてカバンに付けたくなりますね。こうして実物を見ると、ついつい全種類コンプリートしたくなってしまいます!

ドールver. レビュー

続いて、ドールver.を見ていきましょう。

「お馬大好き ドールver.」には女の子と乗馬している女の子が付いています。また、「なかよし保育園 ドールver.」には保育園の先生と赤ちゃんに加えて、車のおもちゃが付いています。どれもコンパクトVer.で遊べるサイズ感ではないですが、コンパクトVer.と並べてセットで飾ると、とてもかわいらしいです。 それぞれの世界観がより引き立つので、ぜひコンパクトVer.と組み合わせて楽しみたいアイテムですね。

90年代の懐かしいおもちゃをミニチュアで楽しもう!

公式画像より

今回は、バンダイの食玩「エンジェルポケット ミニチュアコレクション＆チョコボーロ」を4個開封してみました。

90年代に人気だったエンジェルポケットを、ミニチュアコレクションとして楽しめる今回の商品。コンパクトver.とドールver.それぞれに魅力があり、集めて並べたくなるかわいらしいアイテムでした。今回紹介したのは全8種類のうち4種類ですが、残りのラインナップも気になるところです。

懐かしのエンジェルポケットが好きな方や、かわいいミニチュアが好きな方は、ぜひチェックしてみてくださいね!