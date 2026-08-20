バンダイの人気食玩シリーズ「チョコサプ」から、「チョコサプ ちいかわ2」が2026年11月に発売されます。ツートンカラーのカプセル型チョコレートの中に、ちいかわたちのフィギュアが入った人気シリーズの第2弾として登場します。

「チョコサプ」シリーズ第2弾が登場

「チョコサプ ちいかわ2」は、カプセル型の準チョコレート菓子を割ると、中からフィギュアが現れます。今回はちいかわたちの印象的なシーンや表情を再現した全14種類（うちシークレット1種）のフィギュアがラインアップされています。

収録されるフィギュアは、ちいかわやハチワレ、うさぎをはじめ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサーなど人気キャラクターが勢ぞろい。さらに「あのこ」や「モモンガ＆古本屋」など、ファンにはうれしい組み合わせも登場します。

フィギュアラインアップ

ちいかわ（パキシパキ）

ハチワレ（できあがりッ）

うさぎ（ウラ イーハェィ）

モモンガ（ぺっちょぺっちょ）

くりまんじゅう（禁酒）

ラッコ（ハッ!!!）

シーサー（まもりま〜す）

あのこ（フリ…フリ…）

モモンガ＆古本屋（暑くって動けないんだよッ）

ちいかわ＆ハチワレ（ボーッ）

ちいかわ＆ハチワレ（ホイップ!!）

ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ（きのこ）

ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ（黒猫）

シークレット

価格・発売情報

「チョコサプ ちいかわ2」の価格は385円。全国量販店の菓子売場などで2026年11月より順次発売予定です。対象年齢は15歳以上となっています。

フィギュア1セットに加え、準チョコレート菓子20gが付属します。

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