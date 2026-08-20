バンダイの人気食玩シリーズ「チョコサプ」から、「チョコサプ ちいかわ2」が2026年11月に発売されます。ツートンカラーのカプセル型チョコレートの中に、ちいかわたちのフィギュアが入った人気シリーズの第2弾として登場します。
「チョコサプ」シリーズ第2弾が登場
「チョコサプ ちいかわ2」は、カプセル型の準チョコレート菓子を割ると、中からフィギュアが現れます。今回はちいかわたちの印象的なシーンや表情を再現した全14種類（うちシークレット1種）のフィギュアがラインアップされています。
収録されるフィギュアは、ちいかわやハチワレ、うさぎをはじめ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサーなど人気キャラクターが勢ぞろい。さらに「あのこ」や「モモンガ＆古本屋」など、ファンにはうれしい組み合わせも登場します。
フィギュアラインアップ
- ちいかわ（パキシパキ）
- ハチワレ（できあがりッ）
- うさぎ（ウラ イーハェィ）
- モモンガ（ぺっちょぺっちょ）
- くりまんじゅう（禁酒）
- ラッコ（ハッ!!!）
- シーサー（まもりま〜す）
- あのこ（フリ…フリ…）
- モモンガ＆古本屋（暑くって動けないんだよッ）
- ちいかわ＆ハチワレ（ボーッ）
- ちいかわ＆ハチワレ（ホイップ!!）
- ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ（きのこ）
- ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ（黒猫）
- シークレット
価格・発売情報
「チョコサプ ちいかわ2」の価格は385円。全国量販店の菓子売場などで2026年11月より順次発売予定です。対象年齢は15歳以上となっています。
フィギュア1セットに加え、準チョコレート菓子20gが付属します。
(C)nagano
／— バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) August 20, 2026
✨🍫26年11月 発売決定🍫🎂
『 チョコサプ ちいかわ2 』
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「チョコサプ」シリーズより、ちいかわの第2弾が登場！
ツートンカラーのカプセル型準チョコレート菓子の中には、
ちいかわたちのフィギュアが入っています！
ラインナップは全14種♪
詳細は⇒https://t.co/t4f61w1BFu#ちいかわ pic.twitter.com/H6NxKiYxOf