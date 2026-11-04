俳優の杉咲花が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』の続編が、2027年1月期の月曜22時枠で放送されることが決まった。

前作ラスト“あの日”から約2カ月半後を描く

子鹿ゆずる氏(原作)・大槻閑人氏(漫画)の同名漫画をドラマ化した今作。2024年4月期に放送された前作では、不慮の事故で脳を損傷した脳外科医・川内ミヤビ(杉咲花)を描いた。ミヤビは「過去2年間の記憶がない」「今日の出来事も明日にはすべて忘れてしまう」という重い記憶障害を抱えながら、仲間に導かれ、葛藤しつつ再び医師として患者に向き合っていく。

新シリーズの舞台は、前作のラストシーン“あの日”から約2カ月半後。決死の手術を経て命を救われ、脳外科医として現場に復帰したミヤビの前に、これまでにない“新たな変化”と試練が忍び寄る。完結した原作コミックスにある重要なエピソードをベースに、ドラマならではの視点も交えて、前作で描き切れなかった領域に踏み込む“記憶と心の物語”が展開される。

放送中は世界トレンド1位、見逃し配信はカンテレ歴代1位

前作は、元・脳外科医である原作者ならではのリアルな症例描写と、繊細な人間ドラマで多くの視聴者を引きつけた。放送中にはXで「#アンメット」が日本トレンド1位、さらに世界トレンド1位を獲得。無料見逃し配信では全話累計2,230万再生を超え、カンテレ連続ドラマ歴代1位の記録を打ち立てた。

2025年日本民間放送連盟賞テレビドラマ部門最優秀賞、東京ドラマアウォード2024作品賞優秀賞など、数多くの賞にも輝いた。杉咲自身も、ギャラクシー賞第62回テレビ部門個人賞を受賞している。

Yuki Saito監督ら前作チームが再び集結

脚本は前作に続いて篠﨑絵里子氏が手がけ、市川貴幸氏も名を連ねる。演出は、Netflixドラマ『ダウンタイム』でも監督を務めるYuki Saito氏が続投。撮影のYohei Tateishi氏、編集の矢野数馬氏ら、前作で温かくも切ない世界観と映像美を作り上げたクリエイター陣が再び集まり、変わらない『アンメット』の世界を届ける。音楽はfox capture planが担当する。

【編集部MEMO】

杉咲花（すぎさき・はな）。1997年10月2日生まれ、東京都出身。NHK連続テレビ小説『おちょやん』でヒロインを務めたほか、『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』『アンメット ある脳外科医の日記』、映画『市子』『52ヘルツのクジラたち』『片思い世界』など、ドラマ・映画を中心に幅広く活躍している。

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