「皆さん、びっくりしたかと思います。僕が一番びっくりしています(笑)」――俳優の香取慎吾が、4日に放送されたフジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～)の第5話ラストにサプライズ登場。自身初となる総理大臣役で、石原さとみ主演・野木亜紀子脚本の話題作に途中参戦することが明らかになった。

香取慎吾

政治家を目指す男から総理大臣役に

野木亜紀子氏が脚本を手がける同作は、石原演じる女ルパン・如月弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る怪盗エンターテインメント。石原と野木氏が、2018年のTBS系ドラマ『アンナチュラル』以来、約8年ぶりにタッグを組んだ作品だ。

香取が演じるのは、架空の国・ニッポニアの新内閣総理大臣・玉矢吉実(たまや・よしみ)。与党・国自党の非主流派に属する二世議員だったが、キングメーカー・小早川士郎(草刈正雄)の後押しによって、誰も予想していなかった戦後最年少の総理大臣に就任する。

キャッチーで人当たりのよいイメージから高い支持率を獲得する一方、士郎たちにとっては操りやすい“軽い神輿”という存在。果たして玉矢は、ニッポニアの救世主となるのか。

香取はこれまで、フジテレビ系ドラマ『人にやさしく』(02年)、『西遊記』(06年)、『薔薇のない花屋』(08年)などに主演。2025年には『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』で、11年ぶりに同局系連続ドラマの主演を務めた。

『日本一の最低男』では政治家を目指す男を演じたが、今回は政治家の頂点に立つ総理大臣役。自身初の挑戦となる。

「僕にとっては夢のような布陣」野木亜紀子脚本＆石原さとみ主演作への思い

今回のオファーについて、香取は「脚本家の野木亜紀子さんと石原さとみさんのお二人の作品のファンで、以前から何度も見返していました。今回、オファーをいただく直前にも見ていたので、とてもうれしかったです」と喜びを語る。

さらに、『日本一の最低男』でタッグを組んだ北野拓プロデューサーや谷村政樹監督、及川拓郎監督とも再び仕事ができることに触れ、「僕にとっては夢のような布陣です」と感激。

第5話からの途中参加については、「経験のないこと」とした上で、「すでにできあがっている作品の空気を壊しちゃいけないのですが、総理大臣役として、それを壊すくらいのパワーで入らなければと、とにかくワクワク、ゾワゾワしています」と意気込みを示した。

また、突然の登場に驚いた視聴者に向けては「皆さん、びっくりしたかと思います。僕が一番びっくりしています(笑)」とコメント。「これからの玉矢総理の働きぶりを、目を離さずに、楽しみに追いかけていただければと思います!」と呼びかけた。

北野拓Pが語る起用理由「唯一無二のカリスマ性」

香取の起用について、北野プロデューサーは「香取慎吾さんとは去年、『日本一の最低男』でご一緒させていただき、またお仕事をさせていただきたいと思っていたので、すぐに再会できたことを本当にうれしく思っています」とコメント。

前作で感じた香取の「唯一無二のカリスマ性」を評価し、ドラマ後半で描く普遍的かつ世界的なテーマを背負う新総理大臣・玉矢役をオファーしたという。

北野氏は、挑戦的な題材にもかかわらず出演を快諾した香取に感謝を述べ、「香取さん演じる玉矢総理に注目して、ニッポニアの政界を見ていただければ、きっと最後には見えてくるものがあると思います」と予告。「騙されたと思って、香取さんが登場する後半からでも見てもらえたらうれしいです!」と期待を寄せた。

【編集部MEMO】

香取慎吾

1977年1月31日生まれ、神奈川県出身。1991年にSMAPのメンバーとしてCDデビュー。2017年に稲垣吾郎、草なぎ剛とともに「新しい地図」を立ち上げる。俳優として『人にやさしく』『新選組!』『西遊記』『薔薇のない花屋』など数々のドラマに出演。2025年にはフジテレビ系『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』で主演を務めた。音楽やアートなど幅広い分野でも活動し、2026年にはフジテレビ系『ポリティカルパン』で自身初の総理大臣役を演じる。

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