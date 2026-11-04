「人生、まだまだ乗っていけるんちゃうかなと思います」――お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史が、4日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『THE FLOOR』(毎週水曜19:00～)のEpisode1 Finalで優勝。32人による陣取りサバイバルを制して賞金500万円を獲得した。

岡部大との最終決戦を制す

世界30カ国以上で人気を博し、10月から日本でレギュラー化された『THE FLOOR』。MCの岡田准一が見守る中、32人の芸能人がそれぞれの得意ジャンルを武器に1対1のクイズ対決を繰り広げ、勝利するたびに相手の領土を奪っていく陣取りサバイバルだ。

Episode1の終盤には、阿部亮平(Snow Man)や出口クリスタ、中間淳太らが激突し、勢力図が大きく変動。強豪たちが次々と脱落する波乱の展開となった。

そんな中、最終決戦に進んだのは、藤本と岡部大(ハナコ)。勝敗の行方が最後まで分からない緊迫の攻防が繰り広げられた。

藤本は、自身の得意ジャンル「アニメ主題歌」に加え、もともとはアン ミカの得意ジャンルだった「関西」を引き継ぎ、連勝を重ねてフロア統一を達成。32人の頂点に立ち、賞金500万円を手にした。

岡田准一「本当に何が起こるか分からない戦いでした」

優勝が決まった瞬間、藤本は歓喜のガッツポーズ。予測不能の逆転劇を見届けた岡田も驚きの表情を見せ、スタジオは大きな拍手と歓声に包まれた。

藤本は「芸能界入って35～36年やってますけど、優勝したことがなかったので、うれしいです」と喜びを語り、「人生、まだまだ乗っていけるんちゃうかなと思います」と笑顔を見せた。

MCの岡田も「本当に何が起こるか分からない戦いでした。藤本さん、おめでとうございます!」と、劇的な勝利を祝福した。

なお、Episode2は12月9日(19:00～)に放送予定。新たな32人の挑戦者による陣取りサバイバルが開幕し、再び賞金500万円を懸けた戦いが繰り広げられる。

【編集部MEMO】

藤本敏史

1970年12月18日生まれ、大阪府出身。1989年にNSC大阪校8期生として入学し、同年4月、原西孝幸とお笑いコンビ・FUJIWARAを結成。ツッコミを担当し、“フジモン”の愛称でも親しまれる。コンビでの活動に加え、数多くのバラエティ番組に出演。2026年11月、日本テレビ系『THE FLOOR』Episode1で優勝し、賞金500万円を獲得した。

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