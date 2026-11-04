モスフードサービスは、人気アニメ「ハイキュー!!」とコラボレーションした「2027モス福袋」を数量限定で発売する。11月25日15時からネット特別予約を開始し、12月30日から受け取り開始となる。

「2027モス福袋」気になるグッズの内容は?

今回のコラボは、昨年の「サマーラッキーバッグ」に続く第2弾。主人公・日向翔陽らが通う烏野高校に加え、音駒高校、梟谷学園高校のキャラクターたちを採用した描き下ろしデザインが特徴で、大人でも日常使いしやすいアイテムをラインアップした。

「2027モス福袋」の価格は5,000円。オリジナルグッズ4種類と、全国のモスバーガー店舗で利用できる5,000円分のお食事補助券（500円×10枚）がセットになっている。

福袋に同梱されるグッズは、バレーボールモチーフのキルティングが印象的な「スクエアキルティングポーチ」、落ち着いたマット加工の「マルチボウル」、烏野高校・音駒高校・梟谷学園高校のキャラクターをデザインした「オリジナルジッパーバッグ（3枚セット）」、天然木を使用した「木製スプーン」の4種類。さらに限定描き下ろしデザインの専用袋に入れて提供される。

モスワイワイセットの“おまけ”にコラボグッズが登場

ネット特別予約は11月25日15時から12月24日まで受け付け、受取期間は2026年12月30日から2027年1月11日まで。全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）で販売される。

また、福袋に加えて「ハイキュー!!」とのコラボ企画も展開。オリジナルデザイン保冷バッグ付きの「モスの肉まん」を数量限定で販売するほか、モスワイワイセットの“おまけ”としてコラボグッズ全6種を用意する。さらに11月11日から11月30日までの期間限定で、主人公・日向翔陽（CV：村瀬歩）が登場する録り下ろし店内放送も実施する。

「モスの肉まん」はオリジナルデザイン保冷バッグ付きで780円。2026年12月17日15時からネット予約を開始し、2027年1月15日から31日まで受け取りができる。

＜コラボおまけ 第1弾＞

とくてんばんふう こくばん

ねこまのボールペン

ひなたのシューズケースふう ミニきんちゃく

＜コラボおまけ 第2弾＞

ふくろうだにがくえんのボールペン

ダイカットシール（7キャラセット）

オリジナルメモクリップ（7まいセット）

特設サイトでは福袋やコラボ施策の詳細を公開している。

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会