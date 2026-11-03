代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2026年11月2日(月)、東京・有楽町の東京国際フォーラム ホールCにて、7thライブとなる「未来古代楽団 祝祭あるいは断章8『氷る世界と燐の君』」を開催した。

未来古代楽団は、「千年後の古代音楽」をコンセプトに掲げる、作家・作曲家の砂守岳央を中心とした音楽ユニット。ストリングスを活かした民族調の楽曲、多重コーラスを中心としたサウンド、そして砂守の紡ぎ出すストーリーが描く、懐かしさの中にも未来を想起させる世界観によって、世代を超えた幅広い層から支持を集めており、ゲームなどへの楽曲提供や、舞台・映像の劇伴などでも、そのオリジナリティが高く評価されている。

2023年に本格的なアーティスト活動を開始して以来、ライブを重ねるごとに会場のキャパシティを拡大し続ける未来古代楽団だが、今回の会場は東京国際フォーラム ホールC。来月12月には初の大阪遠征も控える中、新たな会場での演奏がどのような化学変化を生み出すのか。会場に集まった観客は、その新たな歴史の目撃者となるべく、未来古代楽団の登場を静かに待ちわびる。

未来古代楽団のライブは、楽曲の魅力に加え、その合間に紡がれるストーリーにも大きな注目が集まる。今回のライブは「断章8」と銘打たれているが、これまで「1」→「3」→「7」→「4」→「6」と、数字の順序とは異なる形で展開されているのが特徴。全体でひとつの物語でありながらも、各断章がそれぞれ独立した世界観を構築しており、稀代のストーリーテラーたる砂守が描き出す世界では、どこか懐かしさを感じさせながらも、常に新鮮な驚きと感動を味わうことができる。

今回の舞台は、ある国の運命に関わる重大な審議が行われる議場。観客はそれぞれ議員となり、スクリーンに映し出される人形(書記ゴーレム)の語りに誘われながら、最終的な審判を下す役割を担う。ただストーリーを見守るだけの傍観者ではなく、その結末を左右する存在としてライブに参加する。未来古代楽団にライブにおいてはおなじみとなりつつあるインタラクティブな演出が、ライブへの没入感をさらに高めていく。

『氷る世界と燐の君』は、遠い北の、凍てついた国の物語。そして、国を凍らせる氷の女王と小さな火を手にした少女の物語。氷る世界と小さな炎を巡る物語の幕開けを飾るのは、未来古代楽団のライブには初参戦となるゲストボーカルのやなぎなぎ。透明感のある柔らかな歌声によって、「氷と永遠」、そして「フォスフォラスの咎人」の2曲が会場全体を包みこんでいく。

楽曲間に展開されるストーリーを紡ぐのは、砂守が演じる“火の悪魔”と、ゲストナレーターの松田悟志による“サマル少佐”。氷の城に足を踏み入れた少女の動向を中心に、2人の掛け合いによって物語が進み、そして客席に語りかけていく……。なお、今回のライブにおいて演奏を司る未来古代楽団のメンバーは、主宰の砂守を筆頭に、松岡美弥子(ピアノ)、吉田和人(ギター)、吉田篤貴(ヴァイオリン)、豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)、米光椋(コントラバス)、田中教順(パーカッション)といった7人構成となっている。

未来古代楽団

火の悪魔とサマル少佐による掛け合いを引き継ぐようにステージではゲストボーカル・戌亥とこがステージ上のスクリーンに映し出され、「エインヘリヤル」を披露する。そして、続いてスクリーンに姿を見せたゲストボーカル・HACHIは、「角持ツ精霊ノ姫」によって進行する物語を一気に加速。会場では最初の投票の時間を迎える。

光の剣(ペンライト)やスマートフォンの画面を使い。議員となった観客が最初の審判を下す。客席は赤、あるいは青の選択を迫られる。そして観客が導き出した採決が、次なるゲストボーカル・ブーケを召喚。「エフェメリス(天球の回転について)」、「もろびと」の2曲を立て続けに披露する。そして、再びHACHIがスクリーンに映し出され、「万有引力」を厳かに歌い上げていく。

さらに続く、火の悪魔とサマル少佐の掛け合い。その合間を縫うように、未来古代楽団のライブには初参戦となるゲストボーカルのKOKIAが「オルフェ」、そして「咲ク耶」を熱唱。再び会場は投票の時間を迎え、その結果を見守るように、こちらも初参戦となるゲストボーカル・朝倉さやの「鳳鳴」が豊かな声量で会場全体を満たしていく。続いて朝倉は、火の悪魔の言葉を引き継ぐように「灰の花」を披露する。

未来古代楽団による「踊踊踊レ」の演奏、そして戌亥とこによる「始祖鳥」へと続き、ステージはクライマックスに近づいていく。最後の審判を前にしたサマル少佐の叫び。その思いを乗せたゲストボーカル・安次嶺希和子による「遠津結」。すべてが最終投票へとつながり、結果を待つように「吸って、吐く」が紡ぎ出される。そして、観客による最終的な審判が明らかになると、すべてを包み込むように、未来古代楽団の代表曲でもある「忘れじの言の葉」が安次嶺希和子によって披露され、ステージ上のスクリーンにスタッフロールが流れ出す。

ステージ上に出演者が勢揃いしてのカーテンコールに続き、人形が団長(砂守)になり代わって、感謝の言葉を会場に投げかける。そして、未来古代楽団のライブではすっかり定番となりつつある、次回公演の告知へ。来年5月15日(土)に「祝祭あるいは断章5『毀(こぼ)れよ円卓のガルランデ』」が、東京・水道橋のKanadevia Hall(東京ドームシティ)にて開催されることが決定し、チケット最速先行の受付もスタートしていることが発表された。12月には大阪公演も控える未来古代楽団が、さらに大きなステージでどのような物語を紡ぎ出すのか、注目したい。

なお、今回の「未来古代楽団 祝祭あるいは断章8『氷る世界と燐の君』」は、「Z-aN」( https://www.zan-live.com/live/detail/10943 )にてオンライン配信も実施されたが、当日参加できなかった人も配信チケットを購入することで、12月6日(日)23:59までアーカイブ視聴が可能となっている。当日会場を訪れられなかった人はもちろん、現地で物語を見届けた人も、あらためて未来古代楽団が描き出す世界、「未来と古代の交わる場所」をオンラインで楽しんでほしい。

「未来古代楽団 祝祭あるいは断章8『氷る世界と燐の君』」セットリスト

M01. 氷と永遠 / やなぎなぎ

M02. フォスフォラスの咎人 / やなぎなぎ

M03. エインヘリヤル / 戌亥とこ

M04. 角持ツ精霊ノ姫 / HACHI

M05. エフェメリス(天球の回転について) / ブーケ

M06. もろびと / ブーケ

M07. 万有引力 / HACHI

M08. オルフェ / KOKIA

M09. 咲ク耶 / KOKIA

M10. 鳳鳴 / 朝倉さや

M11. 灰の花 / 朝倉さや

M12. 踊踊踊レ / インスト

M13. 始祖鳥 / 戌亥とこ

M14. 遠津結 / 安次嶺希和子

M15. 吸って、吐く / 安次嶺希和子

M16. 忘れじの言の葉 / 安次嶺希和子