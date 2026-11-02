TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期第5話（第53話）が10月30日に放送された。今回のエピソードでは、蝗害をめぐる調査を進める猫猫が、謎の仙女・白娘々と本格的に接触。第3期序盤から伏線として描かれてきた存在がついに物語の中心へと姿を現し、SNSでも大きな話題となった。

※以下、一部放送内容のネタバレを含む場合があります。

猫猫と白娘々がついに対面 「第3期が本格的に始まった」

今回、最も大きな反響を集めたのが猫猫と白娘々(パイニャンニャン)の対面シーンだった。白い髪と赤い目を持ち、仙術を使うという“謎の仙女”の噂が街を賑わせるなか、猫猫は羅半と、羅漢の部下・陸孫に誘われ、仙女がいるという見世物へ。

怪しげな雰囲気の中、舞台に現れた仙女・白娘々に壇上へ招かれ、その仙術を目の当たりにする。

今期のキーパーソンとなる白娘々と猫猫の予想よりも至近距離での対面にSNSでは、

「猫猫と白娘々がついにご対面。第3期が本格的に始まったと感じるなぁ。」

「白娘々って何者なんでしょうねー」

「イメージ通りの白娘々で嬉しいです」

といった声が相次いだ。

これまで謎めいた存在として描かれてきた白娘々の登場により、物語が大きく動き出したと感じた視聴者も多かったようだ。

上田麗奈の演技に絶賛の声

また、水銀（らしき物体）を飲み干すという奇行を披露した白娘々。透き通るような白い肌と赤い目を持つ美しさと、ミステリアスな雰囲気の対比も大きな話題となった。

SNSでは、

「ニコニコした不気味な笑顔がリアルに怖かった…」

「白娘々も、猫猫も、共に不気味な雰囲気で話進んだなぁ」

「パイニャンニャンが美しくも怖いところがあって魅力的」

といった感想が。合わせて白娘々を演じる声優・上田麗奈の配役についても、絶賛する声が多く見られた。

「CV.上田麗奈のヤベェ女からしか得られない栄養があってぇ…とても良かったです」

「CV上田麗奈のキャスティングも完璧で妖しい空間の雰囲気の表現が良い」

「上田麗奈さんボイスが最高」

「また上田麗奈がやべー女やってる」

上田麗奈は、『わんだふるぷりきゅあ！』のキュアリリアン／猫屋敷まゆ役や、『鬼滅の刃』の栗花落カナヲ役、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のペトラ・イッタ役などで知られる人気声優。透明感のある声質を生かしたミステリアスなキャラクターから感情豊かなヒロインまで幅広い役柄を演じており、今回の白娘々でも妖艶さと不穏さを併せ持つ独特の存在感を発揮している。

物語の本格始動に期待高まる

第53話では、ついに猫猫と白娘々が直接対峙し、第3期の中心となる謎へ迫る展開が描かれた。

SNSでは白娘々の正体を考察する投稿も相次いでおり、今後の物語への期待はさらに高まっている。特に上田麗奈が演じる白娘々の存在感は大きく、「キャスティング完璧」との声も多数。第3期のキーパーソンとなる白娘々が今後どのような役割を果たすのか、注目が集まっている。

TVアニメ第3期は、日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT」にて毎週金曜に放送中。次回第54話は11月6日23時40分から放送される。

(c)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会