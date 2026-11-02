集英社は、ジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベント「ジャンプフェスタ2027」(入場無料／事前応募・招待制)を、12月19・20日に幕張メッセにて開催する。11月2日には、「ジャンプスーパーステージ」のキャストから寄せられたコメントや、「ジャンプスタジオ」出演者及び、今年新設となる「ジャンプステーションオンライン」のプログラムと出演者が発表された。

ジャンプスーパーステージとは

「ジャンプフェスタ2027」では、さまざまなステージプログラムを展開する。超豪華ゲストが出演する「ジャンプスーパーステージ」では計15作品、「ジャンプスタジオ」では計10作品のステージを実施。さらに、「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」「ジャンプSQ.」の一押し作品を紹介する配信ステージ「ジャンプステーションオンライン」を新設し、計9作品のプログラムを届ける。

※ジャンプスーパーステージの観覧には、「スーパーステージ観覧チケット」が必要。

※「スーパーステージ観覧チケット」は、「ジャンプNAVI」アプリの「事前抽選チケット応募」「当日抽選チケット応募」にて申し込みが可能。

ジャンプスーパーステージ ゲストコメント

カグラバチ:12月19日11:40〜12:10

木村太飛/六平千鉱 役:人生初参加のジャンプフェスタ!めちゃくちゃ楽しみです!! 『カグラバチ』アニメの魅力を沢山お話させてください! ぜひスーパーステージにお越しくださいね!

関 智一/六平国重 役:『カグラバチ』でジャンフェスのステージに立てること、本当に嬉しいです! 作品の熱を会場の皆さんと一緒に味わえる一日にしたいと思います。お楽しみに!

小西克幸/柴 登吾 役:『カグラバチ』としては初のステージになります!どんなステージになるのか今から僕もワクワクが止まりません!皆様お待ちしております!!

中村悠一/薊 奏士郎 役:遂に本作のアニメも動き始めます! その最初のジャンフェスステージをご一緒出来ることを、嬉しく思います。 共に楽しんでいきましょう!

伊藤美来/ヒナオ 役:初めてのジャンプフェスタ出演で、今から緊張でいっぱいです。初めてのステージを『カグラバチ』のヒナオ役として出演できることが本当に嬉しいです!よろしくお願いします!

根本京里/鏡凪シャル 役:ジャンプフェスタ初参加なので、すごく楽しみです!TV アニメ『カグラバチ』を楽しみにしてくださっている皆さまのご期待に応えられるよう頑張ります。

忘却バッテリー:12月19日12:25〜12:55

増田俊樹/清峰葉流火 役:今年もジャンフェスに『忘却バッテリー』で参加させていただきます。 続編を楽しみに待つ皆さんと、二期収録で更に熱くなった想いを共有したいと思います。

宮野真守/要 圭 役:我々のチームワーク抜群のトークで、爆笑に次ぐ爆笑の渦を巻き起こしたいと思います! それでは皆様、ご唱和ください…、せーのっ、パイ毛ぇ〜〜〜〜〜〜〜!!

阿座上洋平/藤堂 葵 役:ありがたいことに今年も『忘却バッテリー』のステージに!作品の魅力はもちろん、皆さん期待されている第2期についてもできる範囲でお話したいです!お楽しみに!

島﨑信長/千早瞬平 役:小手指のメンバーでまたジャンフェスに臨めるのがとっても嬉しいです。今回も大いに愉快なステージになること間違いなしですのでお楽しみに!

梶 裕貴/山田太郎 役:作品大型イベントを経てのジャンフェス! アニメ2期に向けて準備万端ですね!! 今年は何やるのかな!?僕、大丈夫かな!? 愉快な仲間たちに振り回されすぎて、声カスカスにならないかな…!? でも、とにかく楽しみなのでOKです!バッチコーイ!!

新テニスの王子様:12月19日13:10〜13:40

皆川純子/越前リョーマ 役:今年もスーパーステージの舞台に立てることに改めて感謝を。 原作は一区切り。しかしテニプリは行くのです、まだ誰も見たことのない場所へ。会いに来てね。

甲斐田ゆき/不二周助 役:『新テニスの王子様』大きな節目の年にアニメでリョーマと対戦してジャンフェスにも行ける!このハッピー皆さんと分かち合いたいです。テニプリは最高のギフト♪

諏訪部順一/跡部景吾 役:『新テニスの王子様』の看板を掲げ、今年もスーパーステージに登壇できることを心からうれしく思います。 最高の時間を一緒に幕張で!!

相葉裕樹/入江奏多 役:入江奏多役として、ジャンプフェスタのステージに立てることを大変光栄に思います。 皆さんと『新テニスの王子様』の世界を共有できること、今から楽しみです!

ワールドトリガー:12月19日13:55〜14:25

村中 知/空閑遊真 役:『ワールドトリガー』ステージに出演いたします!アニメのREBOOTプロジェクトについてお話したりするかも!?必見のステージになっております!是非!

梶 裕貴/三雲 修 役:新作REBOOTアニメ情報を引っ提げてのジャンフェス参加!たしかなまんぞくすぎます! これも辛抱強く、ずーっと応援してきてくださった皆様のおかげに他なりません!ありがとうございます! 当日は、全身全霊で楽しみましょうね!トリガーオン!!

田村奈央/雨取千佳 役:今年も出演させていただくことになり、とても嬉しいです。しかも今年は出演者の方も多くて、より賑やかになる予感しかしません!是非遊びに来てくださいね!

中村悠一/迅 悠一 役:昨年に続き登壇させていただきます、中村##悠一です! 今年はこれまでにあまりないメンバーでの登壇……一体何が起きるのか、楽しみにしていてください!

浪川大輔/太刀川 慶 役:今作のイベントに参加させてもらうのはもしかして初…?いつもアンケート男だったのですが、今回リアルで…。大丈夫でしょうか…。みなさんと楽しめますように。

森田成一/三輪秀次 役:ジャンプフェスタ2027にトリガーオン! 新しい『ワールドトリガー』を引っ提げて登場します!絶対に楽しいステージになります!ご期待ください!

SAKAMOTO DAYS:12月19日14:40〜15:10

杉田智和/坂本太郎 役:坂本商店は今年もジャンプフェスタに出店するぞ。 シン、あと何か二人、よろしく頼む。

島﨑信長/朝倉シン 役:今回は第二期で活躍するメンバーがジャンフェスのステージに来てくれました! そしてもちろん坂本さん役の杉田さんもご一緒です!お楽しみに!

岡本信彦/勢羽夏生 役:まさかセバちゃんとしてスーパーステージに出演できるとは思っておりませんでした! 夏生の声があの大人数の方々へ届くのか不安ですが彼らしく頑張ります!

戸谷菊之介/周 役:ヤッター!! 尊敬する先輩方と一緒にジャンフェスのスーパーステージに立てるなんて、感激です…! 周役として、精一杯楽しみたいと思います! よろしくお願いします!

呪術廻戦:12月19日15:25〜15:55

榎木淳弥/虎杖悠仁 役:死滅回游をより楽しんでいただけるように、色々お話できたら嬉しいです。とりあえず浪川さんについていけば間違い無いと思うので…ついていきます! よろしくお願いいたします!

小松未可子/禪院真希 役:『呪術廻戦』のステージに立つのはなんと5年ぶり! 5年の間に禪院家は大変なことになりましたが、再び参加できてとても嬉しいです! どうぞよろしくお願いします!

中井和哉/秤 金次 役:JF『呪術廻戦』ステージに初めて出演させていただきます。 第4期に向けて盛り上がっていきましょう! 皆さんの「熱」に触れられるのが楽しみです!

浪川大輔/脹相 役:お兄ちゃんです。この1年でだいぶポジショニングに変化がありました。ステージでは、変わらずみんなで楽しいものにできたらと思います。 宜しくお願い致します!

僕のヒーローアカデミア:12月19日16:10～16:40

山下大輝/緑谷出久 役:今年もジャンフェススーパーステージに『ヒロアカ』が来たー!!!嬉しい!!皆とこのお祭りを全力で楽しむぞー!! さらに向こうへ!Plus Ultra!

岡本信彦/爆豪勝己 役:今年もスーパーステージに『ヒロアカ』がきたー! は10周年イヤーで大盛り上がり! いろんな『ヒロアカ』活動をさせていただきました。 みんな!2027年もかっちゃんって呼んでぇぇぇ!!

佐倉綾音/麗日お茶子 役:TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』で麗日お茶子の声を担当しております、佐倉綾音です! 今年もジャンプフェスタにしかない熱気を体感できるのがとてもうれしいです。 みなさまにプルスウルトラなステージをお届けできるよう、精魂こめてがんばります。 ともにたのしみましょう!

梶 裕貴/轟 焦凍 役:アニメ完結から早一年。 それぞれ、いろいろな感情を乗り越えてのジャンフェスですね。感慨深い。 でも、こうして放送が終わっても、変わらず盛り上がれる機会をいただけるのは本当に幸せなこと。 当日は、みんなで『ヒロアカ』愛を叫びまくりましょう! ガッポォオォイ!!

NARUTO-ナルト-:12月19日16:55〜17:25

竹内順子/うずまきナルト 役:超久しぶりなスリーマンセルでの参加です!ナルト、サスケ、サクラ揃い踏み! ご心配無用です。第七班の絆がどれだけ強いか、皆様の前でお披露目いたしましょう!

杉山紀彰/うちはサスケ 役:年末といえばジャンプフェスタですよね! 今年もきっと楽しいステージになるのでは!?と 今からワクワクしています! 一緒に『NARUTO』の世界で盛り上がりましょう!!

中村千絵/春野サクラ 役:年末といえばジャンプフェスタ!また参加できることに感謝しています。 今年はスリーマンセルでの任務、元気に頑張ります!!みんなで楽しく過ごしましょう

ハイキュー!!:12月20日11:40〜12:10

村瀬 歩/日向翔陽 役:今年もジャンフェスに参加できるのが嬉しいですー! そしてこのメンバーということは…?!何かの意図がありそうでワクワクしています(笑) 是非お楽しみに!

石川界人/影山飛雄 役:『ハイキュー‼︎』の熱が最高潮に盛り上がるであろう2027年に向けての一歩を、皆さんと共に踏み出せるこのスーパーステージを心から楽しみにしております!

花江夏樹/星海光来 役:久々にステージに立てることが嬉しいです!一緒に熱量上げていけたらと思います!楽しみましょう!

宮崎 遊/昼神幸郎 役:昼神の声を担当させていただくことになってから、 ようやく皆さんと直接会えることをとても嬉しく思います。 当日はみんなで楽しみましょう!!!

木村良平/木兎光太郎 役:ヘイヘイヘーイ!まだまだ楽しみの多い『ハイキュー‼』です。みんなで最強に熱いステージにしてやりましょう!!

逢坂良太/赤葦京治 役:何年ぶりかはわかりませんが久々に出演させていただきます。 寒さ対策をしてしっかり楽しみましょう!

チェンソーマン:12月20日12:25〜12:55

戸谷菊之介/デンジ 役:え?僕ひとりですか!? 『チェンソーマン』のスーパーステージだというのに!? だというのに!?!!? そうですか… さみしいです。 レゼ篇直後のデンジくらいさみしいです。 もう一生喜んだり悲しんだりできないのかもしれない。

ダンダダン:12月20日13:10〜13:40

若山詩音/モモ(綾瀬 桃)役:スーパーステージを『ダンダダン』色に染め上げてやるぜ!!ということで、全力でやらせていただきます!絶対観に来てね!

花江夏樹/オカルン(高倉 健)役:『ダンダダン』ならではの予測不能な面白いステージになること間違いなし! 一緒に会場で思いっきり楽しみましょう!今年も本気出すぜぇ〜。

水樹奈々/星子 役:久しぶりに『ダンダダン』のイベントに参戦させていただきます!TVアニメ第3期の放送へ向け、更に高まる熱をステージでも届けられたらと思っています! お下品な言葉はステージでは使わないはず…きっと(笑)

田中真弓/ターボババア 役:こんな私にピッタリの上品なお婆さん役ですから、それはそれは意気込んでおりますよ～!おほほほほクソダラァ!

SPY×FAMILY:12月20日13:55〜14:25

江口拓也/ロイド・フォージャー 役:お祭りに今年もまた呼ばれることになりました!ありがとうございます! 嬉しいですね!よろしくお願いいたします!

種﨑敦美/アーニャ・フォージャー 役:今年もジャンフェスに参加できて光栄です! ははいなくてさみしい〜ですけど、ちちとボンドとみなさまと、ははに届くくらい、めいっぱい楽しみたいと思います!

松田健一郎/ボンド・フォージャー 役:今年もこうやってジャンフェスで皆様にご挨拶させていただく機会に恵まれました!本当に感謝しております。 果たして今回はどんなステージになるか?どんな情報が出てくるか? 『SPY×FAMILY』のステージにご期待ください!!

鬼滅の刃:12月20日14:40〜15:10

花江夏樹/竈門炭治郎 役:今年も宜しくお願い致します! 皆さんと一緒に『鬼滅』の熱いトークができることを楽しみにしています!

鬼頭明里/竈門禰󠄀豆子 役:ジャンフェスのスーパーステージに『鬼滅の刃』で皆さんと登壇できるのが楽しみです!一緒に楽しい時間を一緒に過ごしましょう!

下野 紘/我妻善逸 役:「ジャンプフェスタ2027『鬼滅の刃』ステージ」に今年も登壇させていただきます!! 今年もみんなで一緒に盛り上がれるよう頑張ります!!

松岡禎丞/嘴平伊之助 役:猪突猛進! 猪突猛進!猪突猛進!猪突猛進! ちょっと待っても猪突猛進! 生き急いでも猪突猛進! 何があっても猪突猛進!

あかね噺:12月20日15:25〜15:55

永瀬アンナ/阿良川あかね 役:ジャンプスーパーステージ‼︎アニメ『あかね噺』第2期直前!情報盛り沢山でお送りします!一緒に楽しみましょう!どうぞ一席お付き合いください!

江口拓也/練磨家からし 役:『あかね噺』のステージに、今回も参加させていただきます! どのようなステージになるかまだわかりませんが、どうぞ一席お付き合いください!

高橋李依/高良木ひかる 役:アニメ放送前の『あかね噺』ステージから一年。お陰様で濃密なとなりました!第2期に向けて、また皆さんの熱量を受け取らせてください!

林家木久彦/落語監修・落語家:第2期だって!連載開始からまもなく5年。この頃は落語の"おかしみ"がアニメを通じて皆さんに届いて嬉しいです。 新公開の情報もお楽しみに〜

ONE PIECE:12月20日16:45〜17:35

田中真弓/モンキー・D・ルフィ 役:一年の締めくくり、ジャンプフェスタ開催! 麦わらの一味全員で盛り上げるから、今年のステージもお見逃しなく! みんなで一緒に「宴だぁ〜〜〜!!!」

※「麦わらの一味」キャスト一同を代表して田中真弓さんからのみコメントが届いている。

他出演者

中井和哉/ロロノア・ゾロ 役

岡村明美/ナミ 役

山口勝平/ウソップ 役

平田広明/サンジ 役

大谷育江/トニートニー・チョッパー 役

山口由里子/ニコ・ロビン 役

木村 昴/フランキー 役

チョー/ブルック 役

宝亀克寿/ジンベエ 役

ジャンプスタジオ

ジャンプスタジオの観覧には、「ジャンプスタジオ観覧チケット」が必要となる。「ジャンプスタジオ観覧チケット」は、「ジャンプNAVI」アプリの「当日抽選チケット応募」にて申し込みが可能。

ファントムバスターズ:12月19日11:40～ 12:10

岡本信彦(宍喰野虎落 役)

花江夏樹(是岸遊人役)

内山昂輝(観崎 薫 役)

鈴木崚汰(多聞康太郎 役)

ふつうの軽音部:12月19日12:50〜 13:20

天津飯大郎

自意識アニマル

怪獣8号:12月19日14:00〜 14:30

福西勝也(日比野カフカ/怪獣8号 役)

河西健吾(保科宗四郎 役)

内山昂輝(鳴海 弦 役)

鵺の陰陽師:12月19日15:10〜 15:40

三浦 魁(夜島学郎 役)

大西沙織(鵺 役)

鈴代紗弓(周防七咲 役)

幼稚園WARS:12月19日16:20〜 16:50

種﨑敦美(リタ 役)

熊谷健太郎(ダグ 役)

日野 聡(ルーク 役)

家庭教師ヒットマン REBORN!:12月20日11:40〜 12:10

ニーコ(リボーン 役)

國分優香里(沢田綱吉 役)

市瀬秀和(獄寺隼人 役)

井上 優(山本 武 役)

マッシュル-MASHLE-:12月20日12:50〜 13:20

小林千晃(マッシュ・バーンデッド 役)

川島零士(フィン・エイムズ 役)

※後日、追加出演者発表!

ウィッチウォッチ:12月20日14:00〜 14:30

鈴木崚汰(乙木守仁 役)

天﨑滉平(風祭監志 役)

石川界人(真神圭護 役)

若井友希(霧生見晴 役)

BLEACH:12月20日15:10〜 15:40

森田成一(黒崎一護 役)

折笠富美子(朽木ルキア 役)

橘 杏咲(黒崎 一勇 役)

大橋彩香(阿散井 苺花 役)

諏訪部順一(グリムジョー・ジャガージャック 役)

ダークギャザリング:12月20日16:20〜 16:50

篠原 侑(寶月夜宵 役)

島﨑信長(幻燈河螢多朗 役)

ジャンプステーションオンライン

「ジャンプステーションオンライン」の各ステージ所要時間は、20～30分程度を予定。「ジャンプステーションオンライン」はYouTube公式「ジャンプチャンネル」で視聴可能。

極楽街:12月19日11:00〜

詳細は後日発表

戦奏教室:12月19日12:00〜

空もずく先生(原作者)

十森ひごろ先生(原作者)

綿田慎也(アニメ作品監督)

マリッジトキシン:12月19日13:00〜

石谷春貴(下呂ヒカル 役)

若山詩音(城崎メイ 役)

静脈先生(原作者)

高校生家族:12月19日14:00〜

齋藤 潤(家谷光太郎 役)

水沢林太郎(洲崎透流 役)

木村柾哉(成瀬清太郎 役)

本田望結(赤井琴音 役)

坂口涼太郎(北山拓海 役)

倉沢杏菜(屋敷理子 役)

永野宗典(知念 匠 役)

夜桜さんちの大作戦:12月20日11:00～

川島零士(朝野太陽 役)

本渡 楓(夜桜六美 役)

小西克幸(夜桜凶一郎 役)

魔都精兵のスレイブ:12月20日12:00～

※キャストはコメント出演

市ノ瀬加那(多々良木乃実 役)

ファイルーズあい(上運天美羅 役)

石見舞菜香(月夜野ベル 役)

和泉風花(蝦夷夜雲 役)

内田真礼(出雲天花 役)

鬼頭明里(羽前京香 役)

ゆかな(東風舞希 役)

花澤香菜(山城 恋 役)

ブラッククローバー:12月20日13:00～

梶原岳人(アスタ 役)

島﨑信長(ユノ 役)

優木かな(ノエル・シルヴァ 役)

こちら葛飾区亀有公園前派出所／Mr.Clice:12月20日14:00～

落合福嗣(両津勘吉 役)

担当編集

シークレットゲストも登場予定、詳細は後日、こち亀公式Xにて公開 ##「ジャンプフェスタ2027」入場チケット応募受付を11月2日からスタート!

「ジャンプフェスタ2027」の入場チケット応募は事前に「ジャンプNAVI」アプリのインストール及び会員登録(無料)が必要。日本国内に住所を有する方であればどなたでも応募できる「入場チケット」の抽選応募受付を11月2日10:00から開始する。チケットに当選した方のみ、「ジャンプスーパーステージ観覧」や「JF公式ショップグッズ購入」などが可能になる「事前抽選チケット応募」に申込みが可能となる。

なお、小学生以上のすべての来場者は「ジャンプNAVI」アプリの入場チケット(電子チケット)が必要となる。

入場チケット応募概要

応募期間：11月2日10:00 ～ 11月16日17:59

当落発表：11月24日9:30頃予定

事前抽選チケット応募概要

応募期間：11月24日10:00 ～ 11月30日17:59

当落発表：12月11日9:30頃予定

「ジャンプフェスタ2027」開催概要

日時：12月19日・20日 9:00〜17:00(最終入場16:30)

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・11

入場方法：入場無料／事前応募・招待制 ※小学生以上のすべての来場者は「ジャンプNAVI」アプリの入場チケット(電子チケット)が必要。

主催：株式会社集英社 (「週刊少年ジャンプ」・「少年ジャンプ+」・「Vジャンプ」・「ジャンプSQ.」・「最強ジャンプ」)

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