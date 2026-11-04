TVアニメ化が発表されていた『私をセンターにすると誓いますか?』(通称『私セン』)より、この度、テレ東系列6局ネットにて放送が決定した。また、キービジュアル、ティザーPV、スタッフ・メインキャストの情報が一挙公開となった。監督は岸誠二、アニメーション制作はTEAM TillDawnが担当する。また、メインキャストと主題歌アーティスト『ユイカ』からコメントも到着した。

ティザーPV解禁!

キャラクター設定公開

夏野瑞希(なつのみずき)CV：三川華月

メルスト3列目のメンバー。ニックネームは「ずっきー」。表情が硬く握手会でも言葉少なで超塩対応だが、レッスンもイベントも一度も手を抜かないアイドル好きの努力家。好きな食べ物はメロンパン。

夏野瑞希役：三川華月コメント

「推し」という存在がいる方には、ぜひとも見ていただきたいです!

私自身、昔からアイドルが本当に大好きで、

尊敬していて、何度も推しに力をもらってきました。

この作品に出会って、その気持ちはさらに大きくなった気がします。

だからこそ、自分が「アイドルの瑞希ちゃん」を演じることには

大きなプレッシャーもありました。

でも、その気持ちが瑞希ちゃんと重なる部分もあるのかもと気付いて、

今は自分のいろんな引き出しを開けまくりながら全力で向き合っています!

かわいくてほっこり…かと思いきやリアルな描き方にドキッとする…

そんなバランスが絶妙で、本当に面白い作品です。

ぜひ、お楽しみに!!!

そして言いたいのは……超絶可愛い、ずっきー!

奥田幸一(おくたこういち)CV：木村太飛

メルストの夏野瑞希を推す高校生。誰も並ばない瑞希のレーンに毎回一人で並び、生誕祭の運営にも一人ぼっちで精を出す筋金入りのファン。推しの話になると止まらず早口になる。

奥田幸一役：木村太飛コメント

僕なんかより、やっぱりずっきーの話ですよね!

ずっきーは国民的アイドルグループ『メルティーストロベリー』のメンバーなんですが、

そのクールビューティな美しすぎるお顔がもう!もう!!ね!!!!(語彙力)

とにかく一目見ればすぐに分かってもらえるはずです!!!

そんな可愛いすぎる推しをセンターにするべく奮闘する幸一は

名前に偽りなく世界一幸せなオタクです!

そして!アイドル好きの声優さん達が沢山出演されているので

熱量のこもったガヤやオタクさん達にも大注目です!

とにかく『ずっきー命』な幸一をエネルギッシュに演じさせていただきます!

よろしくお願いします!

白井淡雪(しろいあわゆき)CV：菅野真衣

メルスト1列目・苺メンバーにして、グループNo.1の不動のセンター。あざといと言われるほどの仕草でファンの心を掴んで離さない。ニックネームは「あわゆき」、「あーちゃん」。好きな食べ物は苺。

白井淡雪役：菅野真衣

淡雪は、国民的アイドルグループの不動のセンターで、圧倒的な存在感を放つカリスマ的アイドルです!

可愛い中にも堂々とした存在感を放つ彼女に憧れを抱いていたので、決まったと連絡をいただいて本当に嬉しかった事を覚えております!

収録現場はとても楽しく幸せな時間で、作品に携わる皆さまのお言葉やお人柄に、何度も心を救っていただいております…!

ご覧いただく皆さまへ淡雪の魅力がたくさん伝わりますように精一杯努めさせていただきます!

ステージ上だけでなくプライベートでもアイドルモードを忘れないプロ意識の高い小悪魔な淡雪に、皆さまも翻弄されちゃってください♡

そして、なかなか本音を見せない彼女が瑞希に向ける思いにも…ぜひ注目していただけたら嬉しいです!

福羽初音(ふくばはつね)CV：安齋由香里

メルスト3列目のメンバー。ニックネームは「はーちゃん」。誰に対しても礼儀正しく丁寧で、面倒見がよくメンバーの世話をよく焼く。好きな食べ物はタラコと駄菓子。駄菓子は自分で作るタイプが好き。

福羽初音役：安齋由香里

福羽初音役を務めさせていただきます、安齋由香里です。

オーディションの際にはじめて作品に触れさせていただいた時、個人的にステージパフォーマンスを見ることが好きなのもあり、アイドルとファンの両視点からアイドルのことを丁寧に描いている本作を通して、よりアイドルさん達へのリスペクトの気持ちが強まったのを覚えています。

お声を担当させていただく初音は、メルスト3列目の最年長メンバーです。真っ直ぐな心を持った、周りへの細やかな心配りが出来る子です。私は初音単推しです。

同担大歓迎です。一緒に応援しましょう!

放送を楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします!

影山咲(かげやまさく)

メルスト3列目のメンバー。ニックネームは「さくちゃん」。朝がとても弱く、寝ぼけたまま突拍子もないことを口にする。メンバーには敬語で話す。好きな食べ物はお気に入りのグミ。

岡本笑心(おかもとにこ)

メルスト3列目のメンバー。ニックネームは「にこりん」。トレードマークのお団子頭は「たこ焼きのイメージ」らしいが、本人の説明は日によって変わる。好きな食べ物は鍋物とたこ焼き。

潮見美緒(しおみみお)

メルスト3列目のメンバー。ニックネームは「しおみん」。寮の食堂に立って「メルスト寮定食」を振る舞う、面倒見のいいお姉さん。好きな食べ物はチーズとフライドポテト。

佐藤美鈴(さとうみりん)

メルスト3列目のメンバー。ニックネームは「みーちゃま」。一人称は「僕」。タイパを重視し、何事も効率で考える合理主義者。好きな食べ物は野菜以外。でも、野菜もちゃんと食べる。

望月実(もちづきみのり)

メルスト3列目のメンバー。ニックネームは「みのりん」。一人称は「ボク」。さっぱりとした性格だが、時折ボケてはララにツッコまれている。好きな食べ物はお母さんのカレー。

星野ララ(ほしのらら)

メルスト3列目のメンバー。ニックネームは「ららpyon」。メンバー最年少ながら、いちばん背が高い。素直で元気いっぱい。好きな食べ物はご飯が進むもの。ご飯は大盛りが基本。

オープニング主題歌「何者でもなかった私だから」アーティスト『ユイカ』コメント

この作品はアイドルにフォーカスしていますが、シンガーソングライターの私もすごく刺さるし共感できるところばかりな作品です。

私は元々何者でもなくて、誰かに尊敬されたり憧れられたりするような、そんな器のでっかい人間でもなんでもなくて、本当に誰にも知られなくていいタイプの人間なんです。

だけど、そんな私を見つけてくれた貴方がいたから、私は音楽をやっているし、応援してくれる貴方がいたから、私は音楽を続けられています。そんな貴方に恩返しするような楽曲を書きました。アニメと合わせてぜひたくさん聴いてくださると嬉しいです!

キャラクターたちのコミュニケーションコンテンツ公開

作中に登場するアイドルグループ《メルティーストロベリー》(以下、《メルスト》)をはじめとするキャラクターの日常などをお届けするコンテンツ「Berrytter(ベリッター)」が公開されました。

アニメ放送開始前よりキャラクターの日常やメンバー同士の交流、活動の様子などリアルな彼女たちの会話を見ることができる仕様となっています。

11月4日12時より、合計10人のキャラクターのアカウントが開設されます。

(夏野瑞希、奥田幸一、白井淡雪、福羽初音、影山咲、岡本笑心、潮見美緒、佐藤美鈴、望月実、星野ララ) さらに今後、キャラクターアカウントが追加されるかも?!

(C)若月ジュン・講談社／私セン製作委員会