代表曲「忘れじの言の葉」（スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌）で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、「祝祭あるいは断章」シリーズ最新作の開催を発表した。

最新作となる「未来古代楽団 祝祭あるいは断章5『毀(こぼ)れよ円卓のガルランデ』は、2027年5月15日(土)に、Kanadevia Hall(東京ドームシティ)にて開催決定。2026年11月2日(月)20:30より、チケット最速先行受付がスタートしている。

トピックス①：「祝祭あるいは断章」シリーズ最新作、Kanadevia Hall(東京ドームシティ)にて開催決定

2023年から本格的なアーティスト活動を開始して以降、Zepp DiverCity(TOKYO)、東京国際フォーラム ホールCと、ライブごとに会場規模を拡大してきた未来古代楽団。11月2日の東京国際フォーラム ホールC公演「祝祭あるいは断章8『氷る世界と燐の君』」で発表されたのは、シリーズ最新作の開催だった。

舞台はKanadevia Hall(東京ドームシティ)。12月4日には初の遠征となる大阪・GORILLA HALL OSAKA公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』を控えるなか、楽曲と朗読が織りなすストーリーライブは2027年、新たな舞台へと踏み出す。ゲストは後日発表予定。

トピックス②：「祝祭あるいは断章5『毀(こぼ)れよ円卓のガルランデ』」メインビジュアル＆STORY公開

本作は「祝祭あるいは断章」シリーズの年表で、5番目の時代を描く物語。タイトルの「ガルランデ」は、花を束ねて編んだ花冠(ガーランド)のことで、祝祭を飾り、ときに死者へ手向けられる花冠が、物語の象徴となる。

メインビジュアルは、イラストレーター・鍛冶屋ソレイユによる描き下ろし。聖剣を掲げる王妃の姿が、一枚に刻まれている。

紡がれる音楽叙事詩、その第五の断章。

精霊人との戦いは終わった。

勝利の栄光の中 老王は灰へと還り、

遺されたのは、若き王妃と幼い王子。

円卓の騎士は再び剣を取る。

咲き乱れるは それぞれの正義と愛。

やがて吟遊詩人は歌うだろう

─ほどける花冠の色を…

目撃せよ。

未来古代楽団が刻む、ダークファンタジー。

トピックス③：チケットは本日20:30より最速先行受付開始

チケットは4席種。世界樹シート(SS席)：11,000円(税込・ドリンク代別・ノベリティ付き※受け渡しは公演当日のみ)、神木シート(S席)：9,800円(税込・ドリンク代別)、大枝シート(A席)：7,800円(税込・ドリンク代別)、若葉シート(U-25チケット)：6,800円(税込・ドリンク代別・A席エリアへの案内)。当日券は各席種とも1,000円UPとなる。

最速先行(抽選)の受付は、2026年11月2日(月)20:30〜11月15日(日)23:59。受付・詳細は特設サイトにて。

トピックス④：ブーケを迎えた新曲「エフェメリス(天球の回転について)」MV公開中

10月30日(金)19:00、ボーカルにブーケを迎えた新曲「エフェメリス(天球の回転について)」のミュージックビデオが、公式YouTubeチャンネルにて公開された。11月2日の東京国際フォーラム ホールC公演でも、ブーケが歌唱した楽曲で、作曲・編曲は松岡美弥子、作詞は砂守岳央、イラストはハラダミユキ、映像はHARが手掛けている。

トピックス⑤：「 氷る世界と燐の君」アーカイブ配信中

前売り券がソールドアウトとなった、11月2日の東京国際フォーラム ホールC公演「祝 祭あるいは断章8『氷る世界と燐の君』」は、Z-aNでアーカイブ配信中。視聴チケットは4,000円(税込・システム利用料990円別)で12月6日(日)21:00まで販売、視聴は12月6日(日)23:59まで。となっている。

なお、好評のブラウザゲームもアーカイブ期間中はプレイ可能。目指せ、SSSSSランク！

■未来古代楽団 祝祭あるいは断章5『毀(こぼ)れよ円卓のガルランデ』開催概要

【日時】2027年5月15日(土) 開場：17:30／開演：18:30

【会場】Kanadevia Hall (東京ドームシティ)

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

……COMING SOON

【チケット情報】

・(前売)世界樹シート(SS席)：11,000円(税込／ドリンク代別／ノベリティ付き)

※ノベリティの受け渡しは公演当日のみとなります。

・(前売)神木シート(S席)：9,800円(税込／ドリンク代別)

・(前売)大枝シート(A席)：7,800円(税込／ドリンク代別)

・(前売)若葉シート(U-25チケット)：6,800円(税込／ドリンク代別)

≪U-25チケット注意事項≫

──当日年齢が確認できる身分証明証が必須。当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額が徴収される。

──U-25チケットはA席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

※全席指定席

※1申し込みにつき4枚まで

＜販売スケジュール＞

【最速先行(抽選)】

受付期間：2026年11月2日(月)20:30～11月15日(日)23:59

◆チケットの詳細や申込は特設サイトにて。

※以降の販売スケジュールは追って発表される。