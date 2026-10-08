セブン - イレブン・ジャパンは10月13日から順次、「旅するCAFÉ BOX デミトマロコモコ」を一部地域を除く全国のセブン - イレブン店舗で発売する。

旅するCAFÉ BOX デミトマロコモコ

3種のソースで味わう「デミトマロコモコ」

「旅するCAFÉ BOX デミトマロコモコ」(797.04円)は、キッチンカーやカフェのテイクアウトメニューをイメージした「旅するCAFÉ BOX」シリーズの新商品。

ハワイの定番メニュー「ロコモコ」を、一つの容器で食事が完結する弁当に仕立てた。自宅やオフィスでも手軽に楽しめる商品として、日常の中で小さな「旅気分」を味わえるシリーズとなっている。とろ～りチーズソース、コクのあるデミグラスソース、酸味のあるトマトソースの3種のソースを合わせ、それぞれのソースが絡み合うことで、ひと口ごとにさまざまな風味や味わいの変化を楽しめるという。

副菜には、ブロッコリー、ペンネ、ポテトサラダを盛り付けた。フタを開けると香り豊かで彩りよく盛り付けられた具材が現れ、食べる前から気分が上がる仕立てとしている。

「旅するCAFÉ BOX デミトマロコモコ」797.04円

「旅するCAFÉ BOX」シリーズのラインアップ

「旅するCAFÉ BOX スパイス香るキーマカレー」(753.84円)は、野菜と肉の旨みが詰まったカレーソースに、半熟玉子とチーズを合わせたキーマカレー。発売中で、販売エリアは首都圏、新潟・北陸、東海一部、近畿、中国一部、四国、九州となっている。

「旅するCAFÉ BOX スパイス香るキーマカレー」753.84円

「旅するCAFÉ BOX ガパオライス」(753.84円)は、スパイシーな香りのホーリーバジル、ほんのり甘くぱらっとしたジャスミンライス、タイの伝統的な調味料であるナンプラー(魚醤)を使用。本格的な香りと味わいに仕上げ、さっぱりとした味わいのヤムウンセンを合わせている。販売エリアは関東。