セブン‐イレブン・ジャパンは11月3日から順次、「セブンカフェ スムージー」の新商品「キャラメルラテスムージー」(300.24円)を全国のセブン‐イレブン店舗で数量限定発売する。

生キャラメルの甘みに、コーヒーのほろ苦さをプラス

同商品は、「セブンカフェ」の累計販売数100億杯を記念したスイーツ系スムージー。濃厚な味わいが求められる秋冬に向け、生キャラメルの甘さとコーヒーのほろ苦さを組み合わせた。

隠し味には、アラビカ種コーヒー豆を100%使用したセブンカフェの豆から、高濃度で抽出したエキスを採用。冷たいスムージーでも豆の風味を感じられるようブレンドし、香りとビターなコクでキャラメルの甘みを引き立てる仕立てとなっている。

「キャラメルラテスムージー」 完成イメージ

生キャラメルペーストには、ミルクと少量の塩を合わせた。クリーミーでコクがありながら、キレのよい甘さに仕上げている。

「キャラメルラテスムージー」 完成前イメージ

フルーツ系のスムージー4品も販売中

既存のフルーツ系では、ストロベリーとブルーベリーにヨーグルトのアイスキューブを合わせた「ベリーベリーヨーグルトスムージー」(352.08円)、アサイーにバナナやいちごなどを組み合わせた「アサイーバナナスムージー」(416.88円)を展開する。

このほか、6種の果物を使った「フルーツミックススムージー」(320.76円)、濃縮乳や練乳、生クリームを加えたミルクのアイスキューブが特徴の「ストロベリーミルクスムージー」(384.48円)も全国で販売している。

なお、店舗によって価格や取り扱いが異なる場合がある。画像はイメージ。