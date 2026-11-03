育児のつらさを打ち明けた便りには、もう一つ、YOUに聞いてみたいことが添えられていた――。10月31日放送のTOKYO FMのラジオ番組『AXA presents あしたはいい天気』(毎週土曜15:00～15:25)で、自閉症と知的障害のある息子を育てる35歳女性の相談を紹介。パーソナリティのYOUは、周囲を頼ってほしいと伝えるとともに、追伸にあった愛用ブレスレットへの質問にも応えた。

YOU

3歳で息子の障害が分かり、日々のつらさを相談

便りを寄せたのは、愛知県の35歳女性。30歳で男の子を出産し、夫と3人で暮らしている。出産前は自由で前向きに生きてきたが、息子が3歳のとき、自閉症と知的障害があると分かったという。

5歳を過ぎた現在も、息子と会話をすることはできない。さまざまな人に助けられながら生活しているものの、毎日が大変で「地獄のような日々です」と、率直な気持ちをつづった。

比べたくないのに、周囲の障害のない子どもたちを見るたびにつらくなり、「若い時の自分とは別人のように毎日泣いてばかりの人間になってしまいました」と告白。どうにもならない大変な出来事に直面したとき、YOUはどう乗り越えてきたのかと尋ねた。

YOUは、自身の知人にも障害のある子どもを育てる人がいると話し、「我々が簡単にね、想像できるような日々ではないと思いますし、いろんなことが大変だと思います」と、その負担の大きさを受け止め、「大人でも子どもでもそうなんですが、ふとしたときに通じ合ったり、笑顔が見えたときに『よかったな』って思える瞬間もきっとたくさんおありになるんだと思います」と想像した。

「甘えるところは本当に甘えていただきたい」

YOUは、夫や病院のスタッフらに助けてもらいながら、「甘えるところは本当に甘えていただきたいですね」と伝えた。人に頼ることが得意ではない人や、しっかりしてきた人ほど、自分で抱え込んでつらくなることがあるのではないかと話したYOU。

一方、自分は足りないところが昔から多かったとして、「すぐ頼るし、しゃべるし」と、自身の人との関わり方を説明した。そして、甘えられるところや、愚痴を話せる場所を、女性にもたくさん持ってほしいと呼びかけた。

追伸の質問に電話で確認 地元での取り扱いも尋ねる

女性の便りには、相談の後に追伸もあった。

「YOUさんがいつもつけてらっしゃる赤いブレスレットがどこのブランドのものか、ずっと気になっています。よろしければ教えていただけたらとても喜びます」

YOUは、細いひものブレスレットのことだろうと説明。これまでにも事務所へ問い合わせがあったが、自分がブランド名を把握していなかったと明かした。

しかし、今回は「今ね、電話して聞きました」と報告。ロンハーマンで購入したものだとし、ブランド名は「マリーエレーヌ ドゥ タイヤック」だと伝えた。

さらに、女性が愛知県から便りを寄せていたため、名古屋店での取り扱いも尋ねたという。YOUは、一部取り扱いがあると聞いたことを紹介した。

自身は2本をつけたまま入浴もしているため、ひもが黒ずんでいると話し、古くなったひもは交換してもらえるとも聞いたというYOU。女性にも、子どもを預けて買い物に出掛けられる機会があればと声を掛けた。

最後は、自分の番組に限らず、「リリー・フランキーさんの番組でも、福山さんの番組でも、すずさんの番組でも構いませんので、いろんなところにお便り送ったりして、いろんな人に助けてもらいましょう」と呼びかけた。

「私のところにもまたお便りください」――YOUは改めてそう伝え、女性にいいことがたくさんあるようにと願っていた。