「親父が、爆発物かと……」お笑いコンビ・中川家の兄・剛が父親に送った“誕生日プレゼント”で、実家が大パニックになったという。その顛末とは――。

中川家・剛が父にプレゼントした“トレーナー”

13日のニッポン放送『中川家 ザ・ラジオショー』(毎週金曜13:00～15:30)で、85歳の誕生日を迎えた父親の話題になり、剛は、「プレゼント送ったよ。上下トレーナー」と弟・礼二に報告。しかし、実家からなかなか連絡が来なかったそうで、「今、置き配って当たり前やん。うちの親、知らんねん。置き配のシステム」と吐露。「玄関ガラガラって開けたら、段ボールがドンって置いてあって。親父が、爆発物やと思ってん」と苦笑いで打ち明けた。

父親は、「それに触るな!とりあえず市役所に電話しよう!」と言い、市役所に電話したそうで、礼二は、「ええ……? 電話したん?」と思わぬ展開に絶句。家に来た職員に事情を説明すると、代わりにダンボールを開けてくれたようで、剛は、「トレーナーがボンって出てきて。“あっ、トレーナーですね”って。“ああ、そうですか”っていう。わざわざ市役所の人呼んで……」と苦笑い。礼二も爆笑しながら、「申し訳ないなぁ。親切に」とぼやいた。

「こっちの住所と名前を書いてなかったから。余計疑ったんやろうね」と反省した剛だったが、「そんな爆発物って……。狙われる家ちゃうで。大富豪の代々伝わる家でもないのに。そんな爆発なんて目論む人なんておらん」とブツブツ。母親と電話で話していると、その奥で父親の怒鳴り声が聞こえたといい、「まだ怒ってんねん。“まぎらわしいことしやがって!”って。えらい怒ってそのまま電話チンって切れました」とこぼすと、礼二は、「何にもまぎらわしいことないやん(笑)」とツッコんでいた。