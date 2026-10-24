「めちゃくちゃ後悔してます」――。ドトールコーヒーでアルバイトをする女性が、接客した客の正体に気づいたことで、思わぬ失敗をしてしまったという。しかも、その客はお笑いコンビ・中川家の礼二だった。

女性から寄せられた投稿をきっかけに、礼二の“せっかち行動”が明らかになり、兄・剛から厳しいツッコミが入る展開に。16日放送のニッポン放送のラジオ番組『中川家 ザ・ラジオショー』(毎週金曜13:00～15:30)での一幕だ。

「そっとしといてくださいというオーラ」を前に声をかけられず…

番組のオープニングでは、秋の味覚や大阪での食事などについてトークを展開。大阪の飲食店で中川家を見かけたというリスナーからの目撃談も紹介され、礼二が「声かけてくれたらええのにな。全然いいよ」と語る場面があった。

そんななか、ドトールコーヒーでアルバイトをしているという女性から、一通のメッセージが届く。

「礼二さん、昨日、ドトールでアイスコーヒーと焼き菓子を購入されましたか? 対応させていただいたバイトの女です」

女性は、来店した客が礼二であることにすぐに気づいたという。しかし、店内が忙しかったことに加え、礼二から感じられた「そっとしといてくださいというオーラ」を前に、声をかけることができなかった。

それでも、目の前にいるのはテレビやラジオでおなじみの礼二。普段通りに接客しようとしたものの、緊張から思わぬ失敗をしてしまう。

女性は「緊張のあまり袋のセッティングをミスり、ドリンクが結構な角度に傾いてしまい」と当時の状況を説明。すぐに直さなければと思ったものの、礼二はそのまま商品を受け取り、店を後にしてしまったという。

「すごいスピードで消えていってしまい、どうすることもできなかった私はめちゃくちゃ後悔してます」

接客の失敗を気にしていた女性は、「次はもっとスムーズに接客してみせますので、また是非来てください」と礼二に呼びかけ、メッセージを締めくくった。

「向こうがやってくれてんの待ったれよ」兄・剛が指摘

女性からの投稿を聞いた礼二は、「いや、そんなことない」とフォロー。再び来店してほしいという呼びかけにも、「行きますよ。行きますよ」と快く応じた。

ところが、ここで兄・剛が、礼二の行動に疑問を投げかける。

「袋直そうとしてんの、取ったやろ?」

そう尋ねられた礼二は「取った、取った」と認めた。どうやら、店員が袋の状態を直そうとしている途中で、礼二が商品を受け取っていたようだ。

これに剛は「そんなんしたんなよ～。向こうがやってくれてんの待ったれよ～」と指摘。新幹線の出発までどのくらい時間があったのかを確認すると、礼二は「5分ぐらいあったよ」と答えた。

すると、剛は「余裕やんか!」とすかさずツッコミ。礼二が「余裕持ちたいの、俺は」と説明しても、「何を余裕持つねん! すぐ帰るくせに」と納得できない様子だった。

礼二によると、店員の作業を見て少し心配になったこともあり、商品を受け取ったという。しかし、剛は「向こうもお客さんのためにやってあげよう、礼二さんのためにやってあげよう思てやってんねんから」と、店員の気持ちを代弁した。

さらに「そういうのがね、やっぱ心の余裕がないわ」と、弟のせっかちな一面を指摘。礼二が新幹線の時間を気にしていたと説明すると、剛は、列車の到着時刻も決まっているのだから、店員の作業が終わるまで待ってあげればよかったのではないかと語った。

「ちゃんとやってくれましたよ」礼二が店員をフォロー

その後も剛は、飛行機から降りた後のバスに急いで乗り込もうとする人の話を引き合いに出し、急いでも結果が変わらない場面があると説明。礼二の行動にツッコミを入れ続けた。

一方、礼二は、今回の店員について「ちゃんとやってくれましたよ」と改めてフォロー。接客そのものに不満があったわけではないことを伝えた。

最後に剛が、「次に買いに行ったとき『この間はごめんね』って言うてや」と急いで商品を受け取ってしまったことを謝るよう促すと、礼二も「言うよ。もうずっと待ってる!」と応じた。

思いがけず訪れた有名人の接客に緊張し、失敗を悔やんでいた女性店員。その投稿は、礼二のせっかちな一面を明らかにするとともに、兄弟ならではの掛け合いを生むこととなった。