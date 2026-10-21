東京ミッドタウン八重洲は11月19日～12月25日、クリスマスイベント「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2026」を開催する。

MIRAGE VOYAGE ～きらめきを映す、冬の航路～

今年は、水運で栄えた八重洲の歴史に着想を得たイルミネーション「MIRAGE VOYAGE(ミラージュ ボヤージュ) ～きらめきを映す、冬の航路～」を開催する。

約40mにわたる空間を、かつて八重洲を行き交った船の航路に見立て、高さ約7mのクリスマスツリーや船のオブジェを配置。10分ごとに光と音の特別演出を行う。イルミネーション各所には、円が連なり広がる意匠に、人とのつながりや円満への願いが込められた日本の伝統文様「七宝文様(しっぽうもんよう)」を取り入れる。

高さ約7mのクリスマスツリー

会場では、船が運ぶ「積み荷」に見立てて、日本各地の工芸やものづくりにまつわるアイテムを展示。被災地支援の取り組みとして、今年のイルミネーション装飾の一部に熊本県の工芸品を取り入れる。

11月19日～12月25日には、正面エントランス前にて、吉岡徳仁氏の彫刻作品「STAR」を2年ぶりに限定ライトアップする。

2026年は新たに東京駅側の歩道(外堀通り沿い)までイルミネーションエリアを拡大。アドベントカレンダー風フォトスポットの設置や音楽イベント、ワークショップも展開する。

1F ガレリアでは、「YAESU WINTER LIGHTS」を実施。クリスマスシーズン終了後も2027年2月14日まで点灯し、街に華やかな彩りを添える。