神戸リゾートサービスが運営する「神戸布引ハーブ園/ロープウェイ」では11月7日〜12月28日、「神戸クリスマスマーケット2026 -古城のクリスマス-」を開催する。

同企画は、ロープウェイで向かう標高約400mの山上にて展開するクリスマスイベント。

期間中は、展望プラザが"ボタニカルクリスマス"をテーマに木や葉、木の実などの自然素材に赤いリボンで装飾され、広場には高さ約7mのクリスマスタワーや直径約3mのウェルカムリースが登場する。

赤いリボンと緑の装飾が彩る展望プラザ

園内各所にはディスプレイも点在し、"古城のテーマパーク"を思わせる空間となる。

高さ約25mのメタセコイアを飾る「森のクリスマスツリー」や周辺の木々のライトアップ、園路にて展開する「光の回廊」やグラスハウスのイルミネーションなども見どころ。

11月上旬〜12月上旬には「紅葉ライトアップ」との共演も楽しめるとのこと。

会場では、本場ドイツのワイン醸造所がつくる特製グリューワインや、オリジナルハーブソーセージ、ビーフシチューなどのグルメや、ドイツのクリスマスオーナメントなどの買い物が楽しめるマーケットが充実する。

また、今年はナイター営業日が拡大。期間中の金曜・土曜・日曜・祝日にくわえ、12月11日〜28日も連日にわたり営業する。