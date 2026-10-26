フェスタ・ルーチェ実行委員会は10月31日～2027年2月14日、光のフェスティバル「本当のクリスマスに出逢える場所 フェスタ・ルーチェ」を、和歌山マリーナシティ ポルトヨーロッパ(和歌山県和歌山市)にて開催する。時間は17時～21時(最終入場20時半)。

本当のクリスマスに出逢える場所 フェスタ・ルーチェ

10年目を迎える今年は「LOVE～10年分のありがとうをあなたへ。」をテーマに掲げ、XR技術を用いたイルミネーション体験「NOELLUCE(ノエル・ルーチェ)」を初展開する。参加者が杖をかざすと、デジタル映像やイルミネーションが変化するなど、演出に参加しながら物語を追う新しいイルミネーション体験ができる。

夜空を彩る全10回のドローンショーや、全3回のランタンフェスも開催。ランタンフェス開催日にはドローンショーも実施し、趣の異なる2つの光のイベントを一夜で楽しめる。

過去最大18店舗のクリスマスマーケットも開催する。小人チケット特典の「フェスタ・ルーチェ ガチャ」など多彩なコンテンツも用意する。

クリスマスマーケット

2027年1月2日～2月14日の期間は、土日祝のみ開催となる。入場料は大人前売1,600円、当日1,800円。小人(3歳以上) 前売800円、当日1,000円。3歳未満無料。