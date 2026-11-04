回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は12月4日より、富山県内にオープンする新店舗「富山下赤江店」にて、「ミナミマグロ中とろ」(一貫110円)などオープン記念商品4品を期間限定で販売する。

富山県内3店舗目となる「富山下赤江店」が、12月4日にグランドオープンする。これを記念して、オープン初日より、店内で丁寧に切り付けることで、しっとりとした食感ととろけるような口当たりに仕上げた自慢の一品『ミナミマグロ中とろ』が一貫110円で登場する。

また、店内で香ばしく炙った『ミナミマグロ中とろ塩炙り』(一貫110円)や、ミナミマグロの旨みと食べ応えのある食感が味わえる『ミナミマグロとろぶつ軍艦』(二貫209円)も用意されているほか、上品な甘みを楽しめる『生本ずわい蟹』が一貫297円で登場する。販売期間は12月4日～16日。

なお、かっぱ寿司公式アプリでは、「かっぱ寿司 富山下赤江店」を12月3日23時59分までにお気に入り登録すると、12月4日～2027年1月31日の期間、店内飲食で1組につき2,000円(税込)以上の会計時に何度でも利用できる「店内飲食限定200円(税込)OFFクーポン」が配信される。ただし、12月25日～2027年1月3日は利用対象外。

※価格は全て税込み。

※営業時間・店舗情報は変更になる場合がある。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※商品情報・価格は予告なく変更となる場合がある。

※掲載写真はイメージ。