回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は11月6日より、期間限定商品「アサイーアイスのもなかサンド」と「ふわもち団子のアサイーぜんざい風」を、かっぱ寿司全店にて販売する。

「和サイー」は、フルッタフルッタが、アサイーの新たな楽しみ方を提案するプロジェクトとして立ち上げたもので、「和」と「アサイー」を掛け合わせた造語。

今回は、この「和サイー」をテーマに、アサイーを“和”の味わい(小倉あん)で楽しむ新感覚のスイーツ「アサイーアイスのもなかサンド」と「ふわもち団子のアサイーぜんざい風」の2品が、11月6日～12月9日の期間限定で登場する。

「アサイーアイスのもなかサンド」(462円)は、濃厚なアサイーアイスと小倉あんを、軽やかな食感のもなかでサンドした一品。いちごやホイップを合わせ、爽やかな酸味とやさしい甘さを楽しむことができる。

「ふわもち団子のアサイーぜんざい風」(407円)は、アサイーアイスと小倉あんを合わせた温かい餡に、ふわもち食感の団子とバニラアイスを添えた一品。温かいアサイー餡と冷たいバニラアイス、ふわもち食感の団子が織りなす、新しいおいしさを楽しめる和スイーツとなっている。

このほか、定番の「ミニアサイーボウル」に加え、はちみつをトッピングした「ミニアサイーボウル～はちみつ～」もラインアップ。アサイーの爽やかな酸味とフルーツの甘みが織りなす味わいは、食後のデザートやちょっとしたご褒美にもぴったり。価格はいずれも407円～。

※「ミニアサイーボウル～はちみつ～」は、1歳未満の子どもには与えないこと。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。