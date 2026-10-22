回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は10月22日より、期間限定商品「まぐろ2種食べ比べ 鉄火小丼」と「まぐろ2種食べ比べ 鉄火小丼セット」を、かっぱ寿司全店にて販売する。

「まぐろ2種食べ比べ 鉄火小丼」は、お寿司と一緒に楽しめる食べきりサイズの「ご褒美小丼」第2弾。第1弾の「うにといくらの小丼」が好評だったことを受け、今回は幅広い世代に親しまれているまぐろを使用した。濃厚な旨みを楽しめるみなみ鮪の上赤身と、上品な味わいのキハダ鮪を盛り合わせた、食べきりサイズの小丼。2種類のまぐろの味わいを食べ比べることができる。

また、「まぐろ2種食べ比べ 鉄火小丼」に、あさりの味噌汁と茶碗蒸しを組み合わせた「まぐろ2種食べ比べ 鉄火小丼セット」(1,089円)も用意されており、まぐろの食べ比べとともに、満足感のある食事を楽しむことができる。

いずれも、10月22日よりかっぱ寿司全店(一部改装中・休業中店舗は除く)に登場。11月11日まで販売される。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では価格が異なる場合がある。

※掲載写真はイメージ。

※「あさりの味噌汁」は、地域により“赤だし”となる。